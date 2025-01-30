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На Полтавщині на обліку в поліції перебуває 5 тисяч осіб аб'юзерів

Сьогодні, 11:54 Переглядів: 145

 

У 2024 році поліціянти Полтавщини відкрили 117 кримінальних проваджень за фактами домашнього насильства — кривдникам може загрожувати до 2 років позбавлення волі

За фактами домашнього насильства на Полтавщині у 2024 році поліціянти склали понад 7 тисяч адміністративних матеріалів. Термінові заборонні приписи, що забороняють правопорушникам наближатися до постраждалих або контактувати з ними у будь-який спосіб (особисто, телефоном, через соцмережі або листування), працівниками поліції вручили 5330 кривдникам. А стосовно 117 з них відкрили кримінальні провадження. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області з посиланням на Управління превентивної діяльності поліції Полтавської області.

— Упродовж 2024 року 84 особам повідомили про підозру. 73 кримінальних провадження направили до суду. На цей час на профілактичних обліках підрозділів превенції перебуває 5058 осіб, які вчинили домашнє насильство. У зв’язку з підтвердженими ситуаціями домашнього насильства анульовано 23 дозволи на право придбання, зберігання і носіння зброї та боєприпасів, — заявив начальник управління превентивної діяльності поліції Полтавської області Роман Ніколаєнко.

 

Поліція закликає громадян не мовчати у випадку домашнього насильства та звертатися за допомогою до правоохоронних органів. 

У випадку домашнього насильства слід: 

  • викликати поліцію за телефоном 102 або звернутися особисто до найближчого відділу поліції та подати заяву;
  • отримати талон-повідомлення про реєстрацію заяви, повідомлення в журналі Єдиного обліку в черговій службі підрозділу поліції.

Після прибуття на місце події працівники поліції уповноважені:

  • вжити всіх заходів щодо попередження або припинення правопорушення;
  • встановити особу правопорушника;
  • надати допомогу потерпілим;
  • поінформувати постраждалих про їхні права, заходи та соціальні послуги допомоги.

Правоохоронці також можуть:

  • затримати кривдника;
  • винести кривднику терміновий заборонний припис;
  • скерувати потерпілу особу (разом із дітьми) до безпечного притулку для постраждалих осіб;
  • анулювати дозвіл кривдника на право придбання, зберігання, носіння зброї та боєприпасів, а також вилучити зброю та боєприпаси.
— Якщо у родині є дитина, яка стала свідком домашнього насильства, вона автоматично також вважається постраждалою. Тому якщо постраждалим від насильства або кривдником є дитина, або ж постраждала особа звернулась до правоохоронних органів разом з дитиною — працівники поліції не пізніше однієї доби інформують відповідну службу, — йдеться у повідомленні.

Поліція пояснює, що у разі необхідності, можна звернутися по допомогу:

  • до поліції за номером 102, або через спеціальний застосунок для жінок, що має приховану кнопку виклику поліції;
  • на безоплатну національну «Гарячу лінію» з протидії домашньому насильству: 0 800 500 335 чи на короткий номер 116-123, 15-47;
  • на поліцейський чат-бот #ДійПротиНасильства (@police_helpbot), який надасть максимально вичерпну інформацію про домашнє насильство, підтримку та допомогу в цьому питанні;
  • за номером 103 або до найближчого шпиталю за медичною допомогою;
  • до безоплатної правової допомоги за правовою підтримкою;
  • до суду із заявою про видачу обмежувального припису стосовно кривдника;
  • до центрів соціальної допомоги, представників національної сервісної служби або громадських організацій.

Правоохоронці інформують, що в Полтаві, Кременчуці, Лубнах та Миргородському районі працює мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. Контактні телефони:

  • у Полтаві: 050-730-09-93 або 067-610-58-02;
  • у Кременчуці 0976432968 або 0662500133;
  • у Лубнах та Ромоданівській громаді Миргородського району — 0503885477.
— Якщо ви постраждали або стали свідком домашнього насильства — телефонуйте за номером 102. Не зволікайте, у разі будь-якої небезпеки звертайтесь до поліції! — закликають правоохоронці.
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Автор: Віктор Крук Джерело фото: khpg.org
Теги: поліція Полтавщини домашнє насильство соціально-психологічна допомога кримінальне провадження
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