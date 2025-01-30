Реорганізація лікарні «Придніпровської» має завершитися до кінця цього року — Малецький

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Реорганізація лікарні «Придніпровської» може завершитися у цьому році. Про це на засіданні виконкому Кременчуцької міської ради повідомив міський голова Віталій Малецький.

Також на засіданні виконкому процес реорганізації лікарні прокоментував і очільник департаменту охорони здоров’я міста Максим Середа. За його словами, процес реорганізації триває і наразі відбувається підписання контрактів із Національною службою здоров’я України на 2025 рік.

— За нашою інформацією він завершиться 15-16 лютого. Після того, як буде підписаний пакет на 2025 рік, продовжиться процес реорганізації, — розповів Середа.

Попередні строки завершення процесу реорганізації лікарні, за словами Середи, — середина літа.

Віталій Малецький доручив очільнику департаменту охорони здоров’я проконтролювати, аби до того часу усі працівники відгуляли відпустки.

— Щоб не було у нас так, як по інших закладах, що ми по 8 мільйонів платимо за невикористані відпустки. Подивіться також, щоб в бухгалтерії собі ніхто там нічого на рахунки не перекинув з залишків. Десятки мільйонів можуть десь «зависнути» в банках, буває таке.

Реорганізація лікарні «Придніпровська»: що відомо

Мова про реорганізацію лікарні «Придніпровської» зайшла у середині травня: на сайті Кременчуцької міськради з’явився проєкт рішення про її приєднання до лікарні імені Богаєвського. Тоді ж міський голова Віталій Малецький заявив, що відповідна реорганізація лікарень відбувається по всій Україні. Так медична сфера у Кременчуці працювала б іще ефективніше.

Реорганізація лікарні планувалася у рамках всеукраїнської медичної реформи — утворення кластерних та надкластерних лікарень. Це означає, що на фінансування таких медзакладів ішло б більше коштів із державного бюджету замість бюджету міського.

І вже 30 травня у Кременчуці профспілка машиністів локомотивного депо Кременчука вийшла на першу акцію проти об’єднання лікарні «Придніпровська» з Кременчуцькою першою міською лікарнею ім. О. Т. Богаєвського.

У червні кременчуцькі активісти створили петицію проти реорганізації лікарні. А вже 12 червня акція проти об’єднання лікарень пройшла під стінами міської ради. Містяни підготували звернення до Президента України Володимира Зеленського, голови ВРУ Руслана Стефанчука, прем‘єр-міністра Дениса Шмигаля, Міністра оборони Рустема Умєрова, Міністра охорони здоров‘я Віктора Ляшка, а також до Полтавського обласного керівництва, аби не допустити об’єднання лікарень.

Наприкінці липня обурені кременчужани перекрили пішохідний перехід на вулиці Старшого лейтенанта Кагала біля залізничного вокзалу. Вони вимагали скасувати рішення міської ради щодо об‘єднання медичного закладу з Кременчуцькою першою міською лікарнею ім. О. Т. Богаєвського.

Збори мітингувальників проходили ще кілька разів у серпні та вересні.

А вже у грудні стало відомо, що Полтавський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі за позовом кременчужанина проти Кременчуцької міської ради та її виконавчого комітету. Позивач оскаржує рішення про припинення діяльності комунального медичного підприємства «Лікарня Придніпровська» та вимагає відшкодування судових витрат. Справу розглядатимуть у письмовому провадженні, без виклику сторін.

Тож наразі «боротьба» містян проти реорганізації лікарні «Придніпровська» триває.