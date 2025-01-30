У Кременчуці за понад 400 тисяч гривень побудують дитячий майданчик

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 0

Підприємець, який будуватиме об'єкт, за даними Clarity Project, має 14 підписаних договорів з комунальними установами Кременчука на загальну суму 2,6 млн гривень

Біля житлових будинків № 5 та № 7 на вулиці Єднання України побудують новий дитячий майданчик за майже 418 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Майданчик мають побудувати до 30 квітня. Роботи виконуватиме підприємець Андрій Гордійчук. Як вказано на YouControl, підприємець зареєструвався у 2018 році в Світловодську. Підприємець також є власником і керівником ТОВ «Профстрой-2020», що зареєстрована у Кременчуці. Андрій Гордійчук, за даними Clarity Project, має 14 підписаних договорів з комунальними установами Кременчука на загальну суму 2,6 млн гривень.

Нагадаємо, будівництво цього майданчика міська влада анонсувала торік у травні. У 2023 році на вулиці Єднання України, 7 і 9 побудували новий спортивний майданчик в рамках співпраці Кременчуцької міської влади та благодійного фонду «Право на захист», виконавчого партнера Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні. На співфінансування проєкту з бюджету громади виділили 300 тисяч гривень.