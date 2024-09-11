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Кременчук, Здоров'я

У Кременчуці вчергове проходить акція проти реорганізації лікарні «Придніпровська» (доповнено)

Сьогодні, 14:20 Переглядів: 155

 

Цього разу містяни перекривали дорогу біля в'їзду на Крюківській міст у Крюкові

Сьогодні, 11 вересня, у Кременчуці вкотре проходить акція проти реорганізації лікарні «Придніпровська». Про це повідомляє журналістка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Цього разу протестувальники перекривали дорогу біля в'їзду на Крюківській міст у Крюкові. Станом на 14.24 рух відкритий.

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Голова профспілки машиністів локомотивного депо Кременчука Сергій Москалець розповів, що акцію з перекриттям руху транспорту у Крюкові можуть організувати і на наступному тижні. Сьогодні акція тривала приблизно 15 хвилин.

— Ми планували перекрити 3 пішохідних переходи біля моста у Крюкові. Міст за 5 хвилин «стає мертвим». Але ми думаємо на перспективу — не дай Боже попадає дрон. Тому акцію вирішили провести 15 хвилин, щоб привернути увагу, не блокувати об’єкт, — сказав Москалець.

Нині профспілка оскаржує у суді рішення міської ради про реорганізацію лікарні «Придніпровська». Додамо, що Другий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу жителя Кременчука та скасував ухвалу Полтавського окружного адміністративного суду. Позивач в обґрунтуванні вимог апеляційної скарги посилається на порушення Полтавським окружним адмінсудом норм процесуального права, що призвело до неправильного висновку.

— Другий апеляційний суд повернув справу тій самій судді, яка ухвалила рішення не приймати цю заяву (оскарження рішення влади — ред.) до розгляду. Нині наш адвокат написав заяву про відвід судді. Будемо старатись прибрати суддю, у крайньому разі — вийдемо на Верховний суд.

Реорганізація лікарні «Придніпровська»: що відомо

15 травня на сайті міської ради Кременчука оприлюднили проєкт рішення про реорганізацію лікарні «Придніпровська» — її приєднують до Кременчуцької першої міської лікарні ім. О.Т. Богаєвського. За це рішення депутати вже проголосували на сесії міської ради 17 травня.

За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, лікарню «Придніпровська» реорганізовують в рамках медичної реформи, що відбувається нині по всій країні.

Раніше Малецький розповідав, що з реформою у місті створюють спроможну мережу закладів охорони здоров’я — лікарня «Придніпровська» не увійшла у цю систему. Для того, щоб медзаклади надалі могли надавати послуги, їм необхідне фінансування від Національної служби здоров’я України, — гроші отримають ті заклади, які увійшли у спроможну мережу, тому «треба всіх максимально затягнути у цю мережу і отримати фінансування від держави», заявив мер на засіданні виконкому.

Організаційна структура медичних підрозділів залишиться незмінною, скорочувати медичних працівників не планується, зазначили у пояснювальній записці до проєкту рішення.

Фінансування медзакладу НСЗУ не залежить від того, чи входить вона у спроможну мережу, чи ні, розповіла у коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» очільниця Північного департаменту Національної служби здоров’я Вікторія Мілютіна. 

Як раніше зазначав ексначальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, деякі лікарні в області (кластерні та надкластерні) будуть стратегічно розвиватися коштом державного бюджету. Всі інші розвиватимуться коштом місцевих бюджетів, а також матимуть, як і раніше, фінансування пакетів НСЗУ. 

19 червня під час акції стало відомо, що у майбутньому служба може розглядати питання фінансування лише тих закладів, які увійшли у спроможну мережу. Як зазначила заступниця міського голови Ольга Усанова, така мережа вже формується в Полтаві.

Кременчуцька влада також спростувала заяви активістів, які наголошували, що на місці лікарні планують побудувати житловий комплекс.

2 липня очільниця НСЗУ Наталія Гусак розповіла, що цьогоріч служба вводить селективне контрактування за певними напрямками. Зокрема, відомство оцінюватиме ефективність надання послуг — раніше достатньо було відповідати за відповідними критеріями.

Лікарня «Придніпровська» вже наразі не має певних критеріїв для майбутнього фінансування Національною службою здоров‘я України, зокрема у закладі немає реанімаційного відділення. Це вагомий критерій щодо самостійного існування лікарні й фінансування НСЗУ, розповіли під час акції. 

Відомо, що Вільна профспілка машиністів локомотивного депо Кременчука позивається до Полтавського окружного адміністративного суду на кременчуцьку міську раду. На її думку, рішення міської влади щодо реорганізації лікарні «Придніпровська» — є протиправним та нечинним.


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Автор: Вероніка Білодід
Теги: лікарня Придніпровська реорганізація мітинг
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