У Кременчуці вчергове проходить акція проти реорганізації лікарні «Придніпровська» (доповнено)

Сьогодні, 14:20 Переглядів: 155

Цього разу містяни перекривали дорогу біля в'їзду на Крюківській міст у Крюкові

Сьогодні, 11 вересня, у Кременчуці вкотре проходить акція проти реорганізації лікарні «Придніпровська». Про це повідомляє журналістка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Цього разу протестувальники перекривали дорогу біля в'їзду на Крюківській міст у Крюкові. Станом на 14.24 рух відкритий.

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Голова профспілки машиністів локомотивного депо Кременчука Сергій Москалець розповів, що акцію з перекриттям руху транспорту у Крюкові можуть організувати і на наступному тижні. Сьогодні акція тривала приблизно 15 хвилин.

— Ми планували перекрити 3 пішохідних переходи біля моста у Крюкові. Міст за 5 хвилин «стає мертвим». Але ми думаємо на перспективу — не дай Боже попадає дрон. Тому акцію вирішили провести 15 хвилин, щоб привернути увагу, не блокувати об’єкт, — сказав Москалець.

Нині профспілка оскаржує у суді рішення міської ради про реорганізацію лікарні «Придніпровська». Додамо, що Другий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу жителя Кременчука та скасував ухвалу Полтавського окружного адміністративного суду. Позивач в обґрунтуванні вимог апеляційної скарги посилається на порушення Полтавським окружним адмінсудом норм процесуального права, що призвело до неправильного висновку.

— Другий апеляційний суд повернув справу тій самій судді, яка ухвалила рішення не приймати цю заяву (оскарження рішення влади — ред.) до розгляду. Нині наш адвокат написав заяву про відвід судді. Будемо старатись прибрати суддю, у крайньому разі — вийдемо на Верховний суд.