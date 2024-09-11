Після вступу до лав Збройних Сил України Володимир протягом трьох місяців навчався в Німеччині, а далі вирушив у зону ведення бойових дій
Сьогодні, 11 вересня, у Кременчуцькому міському палаці культури попрощалися із військовослужбовцем Володимиром Павловим. Народився чоловік у День Незалежності України, 24 серпня. А от смерть його наздогнала за кілька днів після цього — він помер 31 серпня.
Провести Володимира зібралися небагато людей — рідні, однокласники, друзі.
Як чесну та добру людину пригадує загиблого його однокласник Артур.
Ще один товариш Володимира, Костянтин, розповідає: їхній друг був працьовитим, але періодично знаходився у пошуку роботи. І от такий пошук його у січні 2023 року на війну і привів.
Костянтин додає: востаннє спілкувалися із загиблим на день його народження — 24 серпня. А вже за кілька днів його товариша не стало…
Він був однокласником і другом по життю — так каже про Володимира його знайома, Анна.
Так сталося, що життя Володимира обірвав нещасний випадок — він помер в результаті отриманий в аварії травм.
У Володимира лишилися мати та дружина.
Панахиду за бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали Володимира Павлова на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого військовослужбовця.
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