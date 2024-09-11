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20 тонн російських горіхів на продаж в Україну. Бізнесмену з Полтавщини оголосили підозру

Сьогодні, 13:56 Переглядів: 293

Товар затримали під час проходження митного контролю, реалізувати товар бізнесмен не встиг, зазначили правоохоронці

Правоохоронці оголосили підозру бізнесмену з Полтавщини, який закупив у РФ 20 тонн кедрових горіхів та планував їх продати в Україні. Вартість товару оцінили у понад 14 мільйонів гривень. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Києві 11 вересня. 

За даними слідчих, у 2022 році підозрюваний домовився з російським підприємством про гуртове постачання на територію України кедрових горіхів. Горіхи доставлялись через країни Центральної Азії та Близького сходу. 

Товар затримали під час проходження митного контролю, реалізувати товар бізнесмен не встиг, зазначили правоохоронці. 

— Правопорушник — 42-річний мешканець Полтавщини, відносно якого у суді розглядається обвинувальний акт за фактом вимагання 60 тисяч доларів у іноземця, розповіли у поліції.

Слідчі повідомили бізнесмену про підозру за фактом провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором (ч. 4 ст. ст. 111-1 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці звернулись із клопотанням до суду про обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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Автор: Телеграф
Теги: продаж Росія
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