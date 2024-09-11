Цього тижня у Кременчуцькій художній галереї відкриються три нові виставки (афіша)

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Містяни зможуть відвідати дві живописні виставки та одну філателістичну

Уже цього тижня у Кременчуцькій художній галереї відкриються три нові виставки. Афіші з ними публікують працівники галереї.

Так у четвер, 12 вересня, містян кличуть відвідати виставку авторських робіт художниці Ольги Бойців. Мисткиня представить понад 70 картин, виконаних у стилі реалізму та імпресіонізму. У творчому доробку художниці — портрети, створені олівцем, живописні картини олійними фарбами та вироби із солоного тіста, які Ольга Бойців використовує для передачі позитивних емоцій глядачу.

У п’ятницю, 13 вересня, о 15.00 відкриються ще дві виставки.

На містян чекає презентація робіт члена Національної спілки художників України Бориса Сердюка «Кожному мила своя сторона».

Також відвідувачі зможуть переглянути філателістичну виставку із колекцій Лінаса Маліська та Володимира Дмитренка «Україна-Литва — європейська співдружність».

Усіх бажаючих чекають за адресою: вул. Коцюбинського, 4. Вхід на виставки вільний.