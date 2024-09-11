Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Культура, Афіша

Цього тижня у Кременчуцькій художній галереї відкриються три нові виставки (афіша)

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 135

Містяни зможуть відвідати дві живописні виставки та одну філателістичну

Уже цього тижня у Кременчуцькій художній галереї відкриються три нові виставки. Афіші з ними публікують працівники галереї.

Так у четвер, 12 вересня, містян кличуть відвідати виставку авторських робіт художниці Ольги Бойців. Мисткиня представить понад 70 картин, виконаних у стилі реалізму та імпресіонізму. У творчому доробку художниці — портрети, створені олівцем, живописні картини олійними фарбами та вироби із солоного тіста, які Ольга Бойців використовує для передачі позитивних емоцій глядачу.

У п’ятницю, 13 вересня, о 15.00 відкриються ще дві виставки.

 

На містян чекає презентація робіт члена Національної спілки художників України Бориса Сердюка «Кожному мила своя сторона».

Також відвідувачі зможуть переглянути філателістичну виставку із колекцій Лінаса Маліська та Володимира Дмитренка «Україна-Литва — європейська співдружність».

 

Усіх бажаючих чекають за адресою: вул. Коцюбинського, 4. Вхід на виставки вільний.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: художня галерея виставка афіша
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх