Малецький не коментує чутки щодо звільнення очільника департаменту освіти Геннадія Москалика

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 232

Міський голова посилається на посилення кадрового потенціалу і говорить, що коментувати буде після прийнятих рішень

Останнім часом у Кременчуці ширяться чутки, що на департамент освіти чекають кадрові зміни — теперішнього очільника департаменту Геннадія Москалика можуть звільнити після виходу з відпустки. Сьогодні, 30 січня, на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради мер міста Віталій Малецький прокоментував цю ситуацію.

— Є певні процеси, які йдуть, об'єктивні. Це посилення кадрове певних напрямків роботи, не лише органів місцевого самоврядування, але й органів державної влади. Після прийнятих рішень будемо коментувати.

Так само і на питання щодо того, хто стане новим керівником департаменту та яку посаду натомість запропонують Москалику, Віталій Малецький сказав, що усі коментарі будуть після прийнятих рішень.

Нагадаємо, із середини січня питанням освіти у Кременчуці займається перший заступник міського голови Володимир Пелипенко. На минулому тижні під час засідання виконкому Пелипенко не виключав можливі кадрові зміни в освітній сфері задля якісної її роботи.



