Кременчуцька освіта — «під крилом» Пелипенка: як перший заступник коментує свою роботу в цій сфері

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 118

Володимир Пелипенко не виключає кадрові зміни в освіті міста для її якісної роботи

Минулого тижня розпорядженням міського голови Кременчука Віталія Малецького питання освіти у місті передали його першому заступнику Володимиру Пелипенку. Сьогодні ж, 24 січня, під час засідання виконкому Пелипенко прокоментував плани своєї діяльності у цій галузі.

— Ми як працювали, так і працюємо. І будемо рухатися в напрямку, щоб наші діти були максимально забезпечені усім необхідним під час проходження навчального процесу, — зазначив він.

Зокрема, освітню сферу можуть очікувати й певні кадрові зміни — так прокоментував перерозподіл обов’язків у виконкомі і мер міста Віталій Малецький. Відповів на це і сам Володимир Пелипенко:

— Якщо будуть потрібні якісь кадрові зміни, ми обов’язково будемо їх приймати. Впевнений: ми будемо робити усе для того, щоб підтримувати на належному стані той освітній процес, який налагоджений... Будемо робити усе для того, щоб наші діти почували себе в безпеці і навчальний процес проходив на максимально високому рівні.

Нагадаємо, за словами Малецького, освіту доручили Пелипенку через те, що питання безпеки дітей в умовах воєнного стану є першочерговим. А саме Володимир Пелипенко відповідає за цивільний захист у місті та координацію усіх структурних підрозділів, які в цьому напрямку працюють.