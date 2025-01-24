Футболісти «Гірник-Спорту» та «Полтави» вийшли з відпустки — «Кремінь» на низькому старті

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«Ворскла» проводить збори в Туреччині, СК «Полтава» тренується вдома, а «Гірник-Спорт» готується до матчів у Горішніх Плавнях. «Кремінь» повернеться до тренувань у середині лютого після розпуску команди у грудні

Три футбольні команди з Полтавщини розпочали підготовку до весняної частини сезону. «Ворскла» (Українська Прем’єр-ліга) під керівництвом Юрія Максимова проводить етап зимових навчально-тренувальних зборів у Туреччині.

Після більш ніж місячної паузи СК «Полтава» (Перша ліга) повернувся до тренувального процесу. Полтавці зібралися на території СК ПЗМС, до процесу повернулися усі гравці містян. «Полтава» визначилася зі спаринг-партнерами. Першим суперником на зборах стануть земляки із Горішніх Плавнів — ФК «Гірник-Спорт. Ще заплановані ігри з «Вікторія» Суми та ФК ЮКСА.

22 січня вийшов з відпустки «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів (Друга ліга). Із 3-го лютого у команди Валерія Куценка розпочнеться основна робота з дворазовими тренуваннями на день. Першим таким поєдинком стане зустріч «Гірник-Спорту» із запорізьким «Металургом» — 27 січня у Горішніх Плавнях. У суботу, 1 лютого, запланований матч із СК «Полтава».

Єдиною командою, яка до сьогодні не розпочала тренування — кременчуцький «Кремінь». За інформацією «Кременчуцького Телеграфа» з власних джерел, ФК «Кремінь» вийде з відпустки орієнтовно у середині лютого.

Нагадаємо, що у грудні минулого року з’явилася інформація, що керівництво футбольного клубу «Кремінь» вирішило розпустити команду та надати гравцям статус вільних агентів. При цьому клуб не планує зніматися з розіграшу Першої ліги.