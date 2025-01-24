У понеділок Кременчук попрощається із полеглим на війні захисником Дмитром Перебийносом

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 353

У понеділок, 27 січня, Кременчук попрощається із полеглим на війні захисником Дмитром Перебийносом. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.

Загинув військовослужбовець під час виконання бойового завдання по захисту України 11 січня 2025 року.

Прощання та поховання полеглого воїна відбудеться у понеділок, 27 січня:

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.