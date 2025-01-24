У понеділок Кременчук попрощається із полеглим на війні захисником Дмитром Перебийносом

У понеділок, 27 січня, Кременчук попрощається із полеглим на війні захисником Дмитром Перебийносом. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.
Загинув військовослужбовець під час виконання бойового завдання по захисту України 11 січня 2025 року.
Прощання та поховання полеглого воїна відбудеться у понеділок, 27 січня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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