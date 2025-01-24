На Полтавщині правоохоронці знищили понад 46 кг вилучених наркотиків

Сьогодні, 14:47 Переглядів: 152

На Полтавщині правоохоронці знищили понад 46 кг наркотичних речовин — усі вони були речовими доказами у кримінальних провадженнях. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними поліцейських, серед знищеного — понад 46 кг канабісу, більше ніж 5 тисяч рослин маку снодійного, понад 3 тисячі рослин конопель, солі PVP, метадон, амфетамін, метамфетамін та інші.

— Вилучені наркотики, після завершення всіх процесуальних дій, були знищені відповідно до вимог закону. Це важливий етап реалізації судових рішень та крок у боротьбі з наркозлочинністю, — коментує заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

Зазначимо, що знищення наркотиків, які були речовими доказами у кримінальних провадженнях — постійна практика у правоохоронців. До прикладу, навесні минулого року поліція знищила понад 13,5 кг наркотиків та більш ніж 3,5 тисячі рослини маку й конопель.