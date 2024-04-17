Поліція Полтавщини знищила понад 13,5 кг наркотиків та нарковмісних рослин

Сьогодні, 10:10 Переглядів: 110

Усі ці речовини правоохоронці вилучили у громадян з початку року

Поліція Полтавщини знищила понад 13,5 кг наркотиків та більш ніж 3,5 тисячі рослини маку й конопель. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Усі ці речовини правоохоронці вилучили у громадян з початку року. Серед них — різні психоактивні речовини та препарати наркотичної дії, включаючи Альфа-PVP, метадон та амфетамін.

Також у пресслужбі поліції повідомляють, що наприкінці минулого року правоохоронці знищили понад 70 кг наркотичних засобів та близько 4,5 тис. нарковмісних рослин.

Нагадаємо, учора у Горішніх Плавнях затримали 21-річного чоловіка, який мав при собі 30 згортків із наркотиками.