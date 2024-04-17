Сьогодні у двох громадах області лунатимуть постріли та вибухи

Сьогодні у двох громадах області лунатимуть стрільби та вибухи. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє голова Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
Технічний вибух буде проводитися на території Кобеляцької громади, а навчальні стрільби — у Щербанівській громаді.
В облвійськадміністрації закликають громадян зберігати спокій та не обговорювати і не розголошувати у соцмережах напрямки, звідки постріли та вибухи лунатимуть.
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