Сьогодні у двох громадах області лунатимуть постріли та вибухи

Сьогодні, 09:40 Переглядів: 146

В області проводитимуть навчальні стрільби та технічні вибухи

Сьогодні у двох громадах області лунатимуть стрільби та вибухи. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє голова Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Технічний вибух буде проводитися на території Кобеляцької громади, а навчальні стрільби — у Щербанівській громаді.

В облвійськадміністрації закликають громадян зберігати спокій та не обговорювати і не розголошувати у соцмережах напрямки, звідки постріли та вибухи лунатимуть.