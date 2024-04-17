Вихованці ДЮСШ №1 Горішніх Плавнів посіли призові місця у відкритому чемпіонаті України з кульової стрільби

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Вихованці ДЮСШ № 1 посіли призові місця у відкритому чемпіонаті України з кульової стрільби в особистому та командному заліках. Крім того, троє з них увійшли до команди з 12 стрілків, які представлятимуть Україну в юнацькій лізі Європи в Хорватії.

Відкритий зимовий чемпіонат України з кульової стрільби проходив із 18 по 24 березня у Львові. У турнірі взяли участь 18 спортсменів із ДЮСШ № 1 Горішніх Плавнів. Про це повідомила тренерка спортивної школи та юніорської збірної України Альона Федорова.

Інформація про дисципліни змагань:

МГ-5 — стрільба з малокаліберної гвинтівки з трьох положень (лежачи, стоячи та з коліна), 60 пострілів (по 20 з кожного положення), дистанція 50 м.

ГП-6 — стрільба з пневматичної гвинтівки, 60 пострілів, дистанція 10 м.

МП-8 — стрільба зі скорострільного малокаліберного пістолета з дистанції 25 м по п’яти мішенях, що з’являються одночасно, 60 пострілів. Стрільба ведеться серіями по п’ять пострілів: одна мішень — один постріл.

Спортсмени з Горішніх Плавнів завоювали дві медалі. В особистому заліку Максим Городинець у вправі МП-8 виборов золоту медаль. Основним його конкурентом був львів’янин Володимир Пастернак, зазначила Альона Федорова, але «у Максима були влучними п’ять із п’яти пострілів, завдяки чому він наздогнав та обігнав спортсмена, який змагався вдома та мав лише три влучних постріли». У командному заліку також у вправі МП-8 Максим Городинець, Олексій Ціон, Ростислав Смоляр здобули бронзові нагороди.

«Фурор на чемпіонаті викликала жіноча гвинтівка», — наголосила тренерка.

Коментуючи результати змагань, вона підкреслила, що хоча вихованки ДЮСШ № 1 цього разу не здобули призових місць, але жіночі команди Полтавської області близько 20 років не мали такого успіху.

Команда дівчат у складі 18-річної Софії Михайлюк, 15-річної Вікторії Непоради, 15-річної Анни Ляшенко програла у вправі ГП-6 старшим та досвідченішим спортсменкам 0,3 бала й посіла четверте місце в командному заліку. Але, враховуючи, що це був чемпіонат України серед дорослих, де змагалися чемпіони Європи та світу, неодноразові учасники Олімпійських ігор — це дуже гідний результат.

Альона Федорова зауважила, що «у цій ситуації цікаве те, що наші ще досить юні спортсменки „наступали на п’яти“ дорослішим та досвідченішим спортсменкам, змусили їх хвилюватися». Вікторія Непорада до того ж виконала норматив майстра спорту України з особистим рекордом — 617,4, що перевищує норматив на 3,5 очка. Показники Софії Михайлюк перевищують нормативи майстра спорту міжнародного класу на чотири очка, і це, за словами Альони Федорової, «результат, достойний чемпіонату Європи або світу».

Крім того, Софія Михайлюк у вправі МГ-5 показала такий саме результат, що і дві дорослі спортсменки, які розглядаються як кандидатки на участь в Олімпійських іграх. Тим самим вона пройшла відбір на чемпіонат Європи зі стрільби з малокаліберної зброї, що відбуватиметься влітку в Хорватії, хоча у фіналі посіла лише п’яту позицію.

Троє представників Горішніх Плавнів вибороли право виступати за Україну на інших змаганнях, що проходитимуть невдовзі в Хорватії. Наприкінці квітня Анна Ляшенко, Софія Михайлюк та Тимур Підгорний візьмуть участь у юнацькій лізі Європи у складі національної збірної України: усього до неї увійдуть 12 спортсменів.

Альона Федорова висловила подяку міській адміністрації на чолі з мером Дмитром Биковим за повсякчасну підтримку. Вона полягає не тільки в постійному оновленні матеріально-технічної бази, але й допомозі з поїздками спортсменів та тренерів на змагання.