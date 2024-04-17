Українці у Кракові щоденно проводять мітинги, закликаючи світ та НАТО підтримати Україну

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 272

Разом з українцями, серед яких є й кременчужани, в акціях на підтримку України постійно беруть участь поляки, білоруси, американець та етнічний філіппінець родом зі Швейцарії, який заради цього вивчив українську мову

Після початку повномасштабного російського вторгнення, рятуючи своє життя та життя своїх дітей, з України виїхало декілька мільйонів громадян. Майже мільйон українців зараз знаходиться у Польщі. Серед них багато тих, хто активно допомагає Україні та українським військовим, збираючи кошти та відправляючи допомогу на фронт.

Журналіст «Кременчуцького Телеграфа» побував на мітингу, який небайдужі українці щоденно проводять у Кракові з першого дня повномасштабної війни.

Акції протесту відбуваються двічі на день третій рік поспіль. Вдень біля консульства США із закликами виконати свої зобов’язання перед Україною. А увечері — біля пам’ятника Адаму Міцкевичу на головній історичній площі Кракова з метою привернути увагу поляків та іноземних туристів до необхідності надання допомоги Україні в її захисті від російської агресії.

Разом з українцями, серед яких є й кременчужани, у цих мітингах беруть участь поляки, білоруси, американець та, навіть, етнічний філіппінець родом зі Швейцарії, який заради цього за 11 місяців вивчив українську мову.

Закликає українців приєднуватися

Один із організаторів та беззмінний учасник цих акцій Андрій Фученко розповів про їхню мету та ставлення самих українців у Польщі до їх проведення.

— Ми тут кожен день нагадуємо світу про агресію в Україні, бо знаємо, що наші хлопці на фронті воюють за наші життя. Мета цих мітингів — привернути увагу світової спільноти та посилити допомогу Україні з боку інших держав. На цій площі буває багато туристів з усіх країн світу, і багато хто з них не знає, що російська агресія в Україні продовжується, адже ця тема поступово сходить з головних шпальт світових ЗМІ, — розповів Андрій.

Він зазначив, що акції протесту відбуваються двічі на день: о 12.00 — біля консульства США, та о 19.30 — на головній площі Кракова.

— Разом з нами стоять люди з різних країн — Польщі, Білорусі, США, Філіппін. На жаль, українців мало. І це при тому, що у Кракові проживає дуже багато українців. Більшість «зайняті» своїм життям, забувши, що за їхнє спокійне життя хтось платить своїми. Тож закликаю українців приєднуватися до наших мітингів, — додав Андрій.

Він розповів, що їхні акції з першого дня фотографує та допомагає в поширенні інформації у польських ЗМІ місцевий репортер Кристофер Новак, якому українці дуже вдячні за інформаційну підтримку. Серед організаторів акцій протесту є поляк Гжегож Донігевич, який за цей час став добре розуміти українську мову. А філіппінець Ніко Іносанто родом зі Швейцарії, не тільки щоденно бере участь у вечірніх акціях українців, а й за 11 місяців зумів вивчити українську мову і майже вільно на ній розмовляє, цитуючи Тараса Шевченка.

— Звертаюся до всіх українців і українок! Кожен день війни несе смерть. Не марнуємо час! Нас за кордоном мільйони — достатня кількість, щоб закликати увесь світ допомогти Україні та бути почутими. Щоб закликати Західні країни виконати свої обіцянки. У Кракові ми щодня виходимо і стоїмо тут разом з небайдужими людьми з усього світу. Виходьте на протести, закликайте світ не бути байдужим до болю України, — закликав Андрій Фученко.

Він створив групу у Фейсбук, присвячену організації та проведенню мітингів на підтримку України у Кракові, в якій об’єднав уже понад 4 тисячі людей, небайдужих до долі України.

Студентка, батько якої загинув на війні, продовжує його справу

Про свої мотиви участі у цих акціях «Кременчуцькому Телеграфу» розповіла киянка Юлія Сидоришина, яка приїхала до Кракова на початку повномасштабного вторгнення і зараз навчається та допомагає у зборі коштів на ЗСУ. Вона говорить про те, що українським захисникам на фронті багато чого не вистачає, і тому вона робить усе можливе, щоб зберегти їхнє життя. На жаль, її батько загинув на фронті під Бахмутом восени 2022 року. Юлію це не зупинило й вона продовжує його справу.

— Я беру участь у щоденних маніфестаціях біля пам’ятника Адама Міцкевича… Ми проводимо збори коштів, які йдуть на допомогу нашим військовим… У мене батько загинув на цій війні — у перші дні повномасштабної війни він добровільно пішов захищати Україну. Йому було вже багато років й він міг не йти. Йому двічі відмовляли у призові, але він вирішив, що має захищати свою країну. 25 листопада батько загинув під Бахмутом. Ми допомагали йому та його побратимам… На фронті зараз не вистачає того обладнання, яке необхідне, щоб врятувати життя наших захисників, а тому треба допомагати, — розповіла Юлія Сидоришина.

Вона зазначила, що росіяни дуже сильні й треба боротися, а Україна конче потребує допомоги інших країн та українців, які знаходяться за кордоном.

— Виходьте на подібні акції, робіть збори, підтримуйте наших захисників. Тільки донатьте у перевірені джерела, — закликала студентка українців за кордоном.

«Іноземці нас обіймають й дякують нам та нашим військовим»

Жінка, яка на мітингах усіх запалює своїми промовами та закликами, Людмила Педан розповіла нашому виданню, чому вона щодня після роботи приходить на ці акції та займається волонтерством. Вона виїхала з Кривого Рогу на самому початку повномасштабної війни разом із неповнолітньою донькою. За її словами, у неї в родині воювали чоловік, два брати, племінник, зять, кум та найкращий друг. Чоловік був учасником АТО й пішов захищати Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. На фронті отримав поранення.

— Ми тримаємо прапори захисників Маріуполя, які зараз знаходяться у полоні. На наших протестах тричі були рідні «Азовців», які благають поширювати інформацію про тих воїнів, які вже майже два роки знаходяться у російському полоні… Ми повинні говорити про наших військовополонених, яких щодня катують та вбивають. Ми закликаємо світ посилити тиск, щоб звільнити з полону наших захисників. У них залишається лише віра, що Україна їх не забула, не покинула, що ми боремося за їхню свободу. Ми повинні кричати, поки останній військовополонений не повернеться до дому, — зазначила Людмила.

Вона розповіла про поляка Гжегожа Донігевича, який всіляко допомагає в організації акцій протесту й щоденно бере в них участь, та про американця Кена Свіка і філіппінця Ніко Іносанто, які також багато допомагають українцям. А білорус Ігор Терновецький після повномасштабного вторгнення Росії в Україну повернувся до Білорусі, щоб переконати своїх співвітчизників не брати участь у російській агресії. За це лукашенківський режим посадив його на 2 роки до в’язниці. Після звільнення він виїхав до Польщі та приєднався до українських активістів у Кракові.

— Білоруси нам дуже допомагають і стоять разом із нами. На жаль, далеко не всі тутешні українці так допомагають, як деякі білоруси. Саме тому ми завжди співаємо гімни України, Польщі та неофіційний гімн Білорусі, — розповіла Людмила.

Вона розповіла, що до учасників мітингу інколи підходять іноземці та дякують їм та українським військовим.

— Вони нас обіймають, у них сльози на очах… Кажуть, що пишаються нами й Україною. Нещодавно були волонтери з Норвегії — передали ЗСУ автомобілі та стояли разом із нами. Був французький волонтер — він повертався з України й приєднався до нас у вишиванці. І так щодня — люди підтримують. Щоб нам допомагала світова спільнота, ми повинні тут стояти. Не можна мовчати — ми повинні щось робити. Люди побачать наш мітинг, поїдуть у свої країни й розповідатимуть про те, що бачили, які українці молодці й вимагатимуть від їхніх урядів нам допомагати, — зазначила українська волонтерка з Кракова.

«Живіть своїм життям, але ж і допомагайте Україні»

Людмила Педан розповіла, що коли приїхала до Польщі у березні 2022 року, то була у розпачі й просто «ревіла». А коли вперше потрапила на протестну акцію українців, то зрозуміла, що не можна просто плакати й мовчати.

— Ти прийшов сюди, розповідаєш людям, що коїться в Україні, закликаєш допомагати і якось сам оживаєш. Хоча, буває по різному. Збираю на Starlink для наших захисників, йду о 6-й ранку, а мені телефонує друг чоловіка і просить змінити адресу відправки. Бо того Максима, якому ми хотіли відправити Starlink, вже немає — він загинув, — згадала Людмила зі сльозами на очах.

Вона зазначила, що серед українців у Польщі є такі, що віддають останню копійку, а є й такі, що одягаються в дорогих магазинах та їздять на дорогих автівках, нічого не роблячи для України.

— Коли поляки бачать таку категорію українців, які нахабно поводяться, шикарно живуть, то постає питання — чому вони мають допомагати, якщо деякі українці цього не роблять?.. Живіть своїм життям, але ж допомагайте нашим захисникам, допомагайте Україні. Хто закордоном — робіть такі акції. Світ підтримує Україну і буде підтримувати далі, коли бачитиме, що ми цього вимагаємо. Ми повинні боротися за нашу державу і тоді разом ми переможемо, — заявила Людмила Педан.

Вона згадала про поляка Ярика, який цього дня приходив на протест та розповів його учасникам, що до війни майже нічого не знав про Україну. А як почалася війна, то він зараз навіть за свою країну він так не хвилюється, як за Україну. Він почав займатися волонтерством разом зі жінкою та вчити українську мову. І пообіцяв до кінця року вивчити її досконало.

— А були такі українці, які приходять і говорять нам — чого ви тут стоїте щодня? Це вже нікому не потрібно. Що закордоном це вже, нібито, працює проти України. Що ви «набридаєте людям». Ми пояснюємо, що йде війна, наші захисники гинуть щодня, і ми намагаємося звертатися до спільноти… Ми стоїмо і для того, щоб, збираючи кошти, допомогти військовим, і для того, щоб люди, які тут проходять, чули про Україну. Сьогодні до нас підходив японець — проходив повз, підійшов і почав обіймати, говорити про свою підтримку, дякувати, тримав прапор України, — розповіла Людмила.

Вона зазначила, що українці за кордоном мають більшу можливість звертатися до світової спільноти й повинні це робити. За її словами, кожен українець і українка мають робити хоча б маленькі кроки, які б допомагали ЗСУ.

— Ми повинні всіляко допомагати нашим військовим та поширювати інформацію про те, що зараз відбувається в Україні. Для того, щоб світова спільнота усвідомлювала, що війна триває, що Україні заливається кров’ю… І ми повинні підтримувати один одного. І тут — за кордоном, і в Україні. Бути єдиним цілим. Не дати Росії посіяти розбрат. Тому, що розбрат українців — це перемога росіян. Це перемога ворога без зброї. Ми повинні це розуміти та усвідомлювати. І жодного шансу Росії не давати, — закликала українська волонтерка із Кракова.

Псевдоволонтери є і в Кракові

Як розповів співорганізатор мітингів Андрій Фученко, серед українців у Польщі є й такі, що цинічно заробляють на акціях протесту.

— Є аферисти, які використовують наші акції та заробляють на війні. Кошти вони кладуть у власну кишеню та кишеню своїх менеджерів… Два молодики з’являються на цій площі тільки у той час, коли проходить наша протестна акція, маскуючись під її учасників. Вони настирливо підходять до усіх перехожих з проханням кинути гроші у переносну скриньку. І багато людей їм дають гроші, вважаючи, що вони донатять на підтримку України. На жаль, польське законодавство дозволяє легко реєструвати благодійні фонди, їх звітність спрощена і цим користуються різні махінатори, які збирають допомогу нібито для ЗСУ, але 90% від зібраного залишають собі. Тобто заробляють на війні, - зазначив Андрій.

За його словами, учасники акції не можуть заборонити цим молодикам ходити навколо та на різних мовах настирливо звертатися до людей, що проходять мимо, з проханням про допомогу.

— Вони пристають до прохожих й під час виконання гімну. Люди не мають можливості послухати промову із закликами, яку ми робимо на українській, польській на англійській мовах… Ми такого ніколи не робимо, бо це дискредитує мету нашої акції. А вони для зборів коштів на свої цілі просто використовують наші мітинги, — з сумом зазначив Андрій Фученко.

Під час проведення мітингу поблизу в автівці знаходилися два польських поліціянти. Як пояснив організатор українських акцій, наряди поліції завжди присутні на акції, щоб забезпечити захист їх учасників та запобігти можливим провокаціям.