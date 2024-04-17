Цієї ночі у Кременчуці горіла квартира

Сьогодні, 08:38 Переглядів: 405

Сьогодні вночі на проспекті Свободи у Кременчуці горіла квартира. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

За інформацією надзвичайників, пожежа сталася близько 03.30.

О 03.38 надзвичайники вогонь локалізували, а о 03.56 — ліквідували.

У пожежі згоріли кавоварка, газовий гумовий шланг та електродроти. Пошкоджень зазнали газова плита та електровитяжка, також вогонь закоптив приміщення кухні.

Під час пожежі із мешканців ніхто не постраждав.

Гасили вогонь 7 рятувальників особового складу 14-ї державної пожежно-рятувальної частини за допомогою трьох пожежних машин.

Надзвичайники встановлюють причини та обставини виникнення пожежі.

Нагадаємо, цієї неділі горіла квартира по вулиці Троїцькій у Кременчуці.