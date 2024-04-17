Цієї ночі у Кременчуці горіла квартира

Сьогодні вночі на проспекті Свободи у Кременчуці горіла квартира. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.
За інформацією надзвичайників, пожежа сталася близько 03.30.
О 03.38 надзвичайники вогонь локалізували, а о 03.56 — ліквідували.
У пожежі згоріли кавоварка, газовий гумовий шланг та електродроти. Пошкоджень зазнали газова плита та електровитяжка, також вогонь закоптив приміщення кухні.
Під час пожежі із мешканців ніхто не постраждав.
Гасили вогонь 7 рятувальників особового складу 14-ї державної пожежно-рятувальної частини за допомогою трьох пожежних машин.
Надзвичайники встановлюють причини та обставини виникнення пожежі.
Нагадаємо, цієї неділі горіла квартира по вулиці Троїцькій у Кременчуці.
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