Кременчуцька блогерка Софія Безверха (krapka.krapka) запускає проєкт про Полтавщину «нормальної людини»

У цьому проєкті разом із полтавською блогеркою та мисткинею Євгенією Гавришенко Софія розповідатиме про справжню історію та культуру Кременчука і Полтавщини, що були поховані під російськими міфами і пропагандою
Відома інстаграм-блогерка Софія Безверха (krapka.krapka) разом із полтавською блогеркою та мисткинею Євгенією Гавришенко (yivhaa) створюють новий культурний проєкт «Тутечко», де розказуватимуть про справжню історію Кременчука і Полтавщини та розвінчуватимуть російські культурно-історичні міфи. Про створення проєкту Софія розповіла на своїй сторінці в інстаграмі.
Усіх мешканців та гостей Полтавщини, вимушених переселенців і полтавців за кордоном, а також тих, хто просто цікавиться історією та культурою України блогерки запрошують «у захопливу мандрівку, де ми познайомимось із бароковою Полтавою і середньовічною Вишневеччиною, із модерном Кричевського і авангардизмом Семенка, з Садом Богів і традиційною культурою Опішного й Решетилівки».
В анонсі до проєкту Софія розповідає і про свій рідний Кременчук:
У проєкті будуть просвітницькі дописи та відео, а також багато усього красивого, що «ви схочете поміряти на себе, вдягнути і пишатися своєю рідною Полтавщиною».
Нагадаємо, наприкінці минулого року амбасадорка усього українського Софія Безверха розповіла нашим журналістам, як «совєти» вкрали Діда Мороза та зробили його елементом своєї пропаганди.
Також в інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» блогерка розповіла про своє дитинство у Кременчуці, коли почала цікавитися історією та культурою, а також що думає про «лагідну українізацію».
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У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю, розповіді, документальні факти та легенди про історію Кременчука.
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