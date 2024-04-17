Кременчуцька блогерка Софія Безверха (krapka.krapka) запускає проєкт про Полтавщину «нормальної людини»

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 94

У цьому проєкті разом із полтавською блогеркою та мисткинею Євгенією Гавришенко Софія розповідатиме про справжню історію та культуру Кременчука і Полтавщини, що були поховані під російськими міфами і пропагандою

Відома інстаграм-блогерка Софія Безверха (krapka.krapka) разом із полтавською блогеркою та мисткинею Євгенією Гавришенко (yivhaa) створюють новий культурний проєкт «Тутечко», де розказуватимуть про справжню історію Кременчука і Полтавщини та розвінчуватимуть російські культурно-історичні міфи. Про створення проєкту Софія розповіла на своїй сторінці в інстаграмі.

Ми назвали проєкт саме так, бо згадали ловке слово «тутечко», яке говорила Софіїна прабабуся Галя з Миргорода та Ївгина тітка із Решетилівки. для нас це слово про щось рідне: тут, осьосьо, на Полтавщині, — пишуть дівчата у вітальному дописі на сторінці проєкту.

Усіх мешканців та гостей Полтавщини, вимушених переселенців і полтавців за кордоном, а також тих, хто просто цікавиться історією та культурою України блогерки запрошують «у захопливу мандрівку, де ми познайомимось із бароковою Полтавою і середньовічною Вишневеччиною, із модерном Кричевського і авангардизмом Семенка, з Садом Богів і традиційною культурою Опішного й Решетилівки».