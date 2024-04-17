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Кременчук, Культура, Полтавщина, Історія Кременчука

Кременчуцька блогерка Софія Безверха (krapka.krapka) запускає проєкт про Полтавщину «нормальної людини»

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 94

 

У цьому проєкті разом із полтавською блогеркою та мисткинею Євгенією Гавришенко Софія розповідатиме про справжню історію та культуру Кременчука і Полтавщини, що були поховані під російськими міфами і пропагандою

Відома інстаграм-блогерка Софія Безверха (krapka.krapka) разом із полтавською блогеркою та мисткинею Євгенією Гавришенко (yivhaa) створюють новий культурний проєкт «Тутечко», де розказуватимуть про справжню історію Кременчука і Полтавщини та розвінчуватимуть російські культурно-історичні міфи. Про створення проєкту Софія розповіла на своїй сторінці в інстаграмі.

 

Ми назвали проєкт саме так, бо згадали ловке слово «тутечко», яке говорила Софіїна прабабуся Галя з Миргорода та Ївгина тітка із Решетилівки. для нас це слово про щось рідне: тут, осьосьо, на Полтавщині, — пишуть дівчата у вітальному дописі на сторінці проєкту.

Усіх мешканців та гостей Полтавщини, вимушених переселенців і полтавців за кордоном, а також тих, хто просто цікавиться історією та культурою України блогерки запрошують «у захопливу мандрівку, де ми познайомимось із бароковою Полтавою і середньовічною Вишневеччиною, із модерном Кричевського і авангардизмом Семенка, з Садом Богів і традиційною культурою Опішного й Решетилівки».

В анонсі до проєкту Софія розповідає і про свій рідний Кременчук:

— Як так сталося, що у місті з козацькою славою, заснованому у 1571 році, на хвилиночку, майже нічого українського не залишилось? До речі, я сама тільки пів року тому дізналася, що на набережній закінчувалася величезна фортеця Кременчуцька, яка була спроєктована Гійомом де Бопланом, французьким інженером і картографом. 

У проєкті будуть просвітницькі дописи та відео, а також багато усього красивого, що «ви схочете поміряти на себе, вдягнути і пишатися своєю рідною Полтавщиною».

Нагадаємо, наприкінці минулого року амбасадорка усього українського Софія Безверха розповіла нашим журналістам, як «совєти» вкрали Діда Мороза та зробили його елементом своєї пропаганди.

Також в інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» блогерка розповіла про своє дитинство у Кременчуці, коли почала цікавитися історією та культурою, а також що думає про «лагідну українізацію».


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: krapka.krapka Джерело відео: krapka.krapka
Теги: Кременчук Полтавщина історія історія Кременчука культура проєкт
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