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Нові можливості: на Полтавському ГЗК створили службу екологічної безпеки

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 0 Новини компаній

 

Відділ охорони навколишнього середовища, екологічного моніторингу і звітності СВАМ очолює Діана Скиба, а спеціалізовану лабораторію промислової санітарії та охорони навколишнього середовища — Ірина Мартинович

На черговій оперативній нараді керівників структурних підрозділів Полтавського ГЗК, яка відбулася 12 квітня, обговорили виробничі здобутки за минулий місяць, організаційні зміни й важливість дотримання на робочих місцях норм та правил промислової безпеки й охорони праці. Про це повідомляє ТРК «ГОК».

Розпочали засідання традиційно з хвилини мовчання — в пам’ять про співробітників підприємств компанії, які загинули в боротьбі за незалежність нашої держави. Наразі на російсько-українській війні загинули 36 працівників Ferrexpo.

Після розгляду результатів перевірок з охорони праці ЛМЦ й ЦБТ Віктор Лотоус, голова правління Полтавського ГЗК, представив Людмилу Кравченко, очільницю служби екологічної безпеки, що створена у квітні поточного року. Відділ охорони навколишнього середовища, екологічного моніторингу і звітності СВАМ очолює Діана Скиба, а спеціалізовану лабораторію промислової санітарії та охорони навколишнього середовища — Ірина Мартинович.

«Служба створена не лише для того, щоб ми повною мірою відповідали всім екологічним стандартам чинного в Україні законодавства, а й для розвитку та продовження руху вперед. Зрозуміло, що надалі екологічні норми будуть ще більше відповідати європейським та міжнародним стандартам, а наша задача абсолютно всі їх враховувати у роботі підприємства, і ми з цим впораємося», — наголосив Віктор Лотоус.

Завершили оперативну нараду аналізом виробничих здобутків за березень і за перший квартал поточного року. Також обговорили виробничі плани на поточний місяць і на травень.

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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo
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