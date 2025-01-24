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В Україну повернули тіла 757 полеглих захисників

Сьогодні, 14:16 Переглядів: 350

 За результатами репатріаційних заходів, Україні вдалося повернути тіла 757 полеглих Героїв, які загинули, обороняючи країну.

За інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, з початку роботи вдалося повернути тіла 757 загиблих захисників.

Розподіл за напрямками:

  • 451 із Донецького напрямку;
  • 71 із Бахмутського напрямку;
  • 51 із Вугледарського напрямку;
  • 13 із Луганського напрямку;
  • 137 із Запорізького напрямку;
  • 34 загиблих повернуто з моргів на території РФ.

Подальші дії:

Тіла загиблих доставляються до державних спеціалізованих установ.

  • Експертні установи МВС та МОЗ України проводять ідентифікацію.
  • Після завершення експертиз тіла передають рідним для належного поховання.

Нагадаємо, що у листопаді минулого року до України повернули тіла 502-х загиблих на фронті захисників, а у жовтні — 563.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: воїни світла загиблі на війні
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