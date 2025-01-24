В Україну повернули тіла 757 полеглих захисників

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За результатами репатріаційних заходів, Україні вдалося повернути тіла 757 полеглих Героїв, які загинули, обороняючи країну.

За інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, з початку роботи вдалося повернути тіла 757 загиблих захисників.

Розподіл за напрямками:

451 із Донецького напрямку;

із Донецького напрямку; 71 із Бахмутського напрямку;

із Бахмутського напрямку; 51 із Вугледарського напрямку;

із Вугледарського напрямку; 13 із Луганського напрямку;

із Луганського напрямку; 137 із Запорізького напрямку;

із Запорізького напрямку; 34 загиблих повернуто з моргів на території РФ.

Подальші дії:

Тіла загиблих доставляються до державних спеціалізованих установ.

Експертні установи МВС та МОЗ України проводять ідентифікацію.

Після завершення експертиз тіла передають рідним для належного поховання.