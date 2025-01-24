В Україну повернули тіла 757 полеглих захисників

За результатами репатріаційних заходів, Україні вдалося повернути тіла 757 полеглих Героїв, які загинули, обороняючи країну.
За інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, з початку роботи вдалося повернути тіла 757 загиблих захисників.
Тіла загиблих доставляються до державних спеціалізованих установ.
Нагадаємо, що у листопаді минулого року до України повернули тіла 502-х загиблих на фронті захисників, а у жовтні — 563.
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