У Кременчуці знову «замінували» заклади освіти

У Кременчуці вкотре надійшли повідомлення про замінування закладів освіти міста. Зокрема, про те, що заклад освіти «замінований» журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили працівники Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного.
Є також інформація, що такі повідомлення отримали й інші заклади освіти міста, зокрема школи та дитсадки. «Замінували» також і деякі торгівельні центри.
Відомо також, що із приміщень евакуювали усіх учнів та вихованців, освітній процес призупинили.
На місцях працюють відповідні служби та перевіряють інформацію.
Нагадаємо, на початку місяця у Кременчуці «мінували» виконком та кілька торгівельних центрів.
Раніше у відділі протидії кіберзлочинам в Полтавській області «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли, що майже кожне 7 повідомлення про «замінування» на Полтавщині з 10 — від українця з «тилових» областей. На тиждень на Полтавщині надходять 5-10 повідомлень про «замінування». Досі жодне з цих повідомлень не підтверджувалось — вибухівки не знаходили.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.