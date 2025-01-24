У Кременчуці знову «замінували» заклади освіти

Сьогодні, 14:12 Переглядів: 420

У Кременчуці вкотре надійшли повідомлення про замінування закладів освіти міста. Зокрема, про те, що заклад освіти «замінований» журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили працівники Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного.

Є також інформація, що такі повідомлення отримали й інші заклади освіти міста, зокрема школи та дитсадки. «Замінували» також і деякі торгівельні центри.

Відомо також, що із приміщень евакуювали усіх учнів та вихованців, освітній процес призупинили.

На місцях працюють відповідні служби та перевіряють інформацію.

Нагадаємо, на початку місяця у Кременчуці «мінували» виконком та кілька торгівельних центрів.