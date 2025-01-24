На соціальну підтримку населення Полтавщина цьогоріч спрямує 4,5 мільярда гривень

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 136

Щомісяця в області понад 80 тисяч сімей отримують таку допомогу

У 2025 році Полтавська область виділить 4,5 мільярда гривень на соціальну допомогу населенню. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Загалом в області виплачуються 17 видів матеріальної допомоги, її щомісяця отримують понад 80 тисяч сімей. Зокрема, у січні область вже виплатила 179,9 мільйона гривень таких допомог.

Нині області діє Комплексна програма соціального захисту населення. Цьогоріч на її фінансування передбачено 76 мільйонів гривень. Особлива увага тут приділяється підтримці постраждалого цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ:

грошова допомога сім’ям загиблих — 50 тис. грн;

грошова допомога постраждалим цивільним особам — до 25 тис. грн залежно від ступеня тяжкості ушкоджень;

допомога на відновлення чи ремонт пошкодженого житла внаслідок авіаударів — до 30 тис. грн.

Безкоштовні рецептурні ліки та санаторно-курортне лікування передбачені ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС. Передбачена матеріальна допомога людям у складних життєвих обставинах. Відповідно до рішення Комісії з розгляду питань з надання матеріальної допомоги громадяни можуть отримати до 10 тисяч гривень.

Продовжено виплату компенсації за проїзд автомобільним транспортом на міжміських та міжобласних маршрутах загального користування для 12 пільгових категорій громадян.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у 2025 році деяким категоріям громадян призначати та виплачувати пільги будуть з урахуванням сукупного доходу сім’ї.