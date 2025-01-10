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Протягом січня громадяни Полтавської області отримають майже 180 млн грн соцдопомоги

Сьогодні, 11:25 Переглядів: 110

 

Отримають ці виплати майже 78 тисяч осіб, що проживають у межах області

Протягом січня на Полтавщині майже 78 тисяч громадян отримають соціальні виплати. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Спрямують на це 179,9 мільйона гривень. Гроші розподілені на 17 видів фінансової підтримки. Сюди відносяться:

  • виплати при народженні дитини — 19,5 тис. жителів;
  • допомога для людей з інвалідністю — 19,3 тис. жителів;
  • компенсація за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи — 8,8 тис. жителів;
  • допомога людям, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю — 7,1 тис. жителів;
  • виплати на догляд — 6,5 тис. жителів;
  • допомога малозабезпеченим сім’ям — 7 тис. родин;
  • допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях — 4,8 тис. жителів.

Отримують кошти громадяни на картку протягом 8-10 січня або за місцем проживання у відділеннях «Укрпошти» з 9 по 25 січня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що самотні пенсіонери можуть отримувати 944 грн доплати до пенсії: за яких умов та як її оформити.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: social.com.ua
Теги: соціальні виплати гроші Соціальна допомога
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