Протягом січня громадяни Полтавської області отримають майже 180 млн грн соцдопомоги

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Отримають ці виплати майже 78 тисяч осіб, що проживають у межах області

Протягом січня на Полтавщині майже 78 тисяч громадян отримають соціальні виплати. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Спрямують на це 179,9 мільйона гривень. Гроші розподілені на 17 видів фінансової підтримки. Сюди відносяться:

виплати при народженні дитини — 19,5 тис. жителів;

допомога для людей з інвалідністю — 19,3 тис. жителів;

компенсація за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи — 8,8 тис. жителів;

допомога людям, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю — 7,1 тис. жителів;

виплати на догляд — 6,5 тис. жителів;

допомога малозабезпеченим сім’ям — 7 тис. родин;

допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях — 4,8 тис. жителів.

Отримують кошти громадяни на картку протягом 8-10 січня або за місцем проживання у відділеннях «Укрпошти» з 9 по 25 січня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що самотні пенсіонери можуть отримувати 944 грн доплати до пенсії: за яких умов та як її оформити.