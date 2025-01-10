У цьому році планують розпочати реконструкцію у приміщенні Градизького ліцею з посиленою фізично-військовою підготовкою. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповів заступник начальника Полтавської облвійськадміністрації Антон Чубенко під час робочого візиту до Кременчука 8 січня.
У проєкті реконструкції приміщення ліцею зазначено, що виділити на це планують 174 мільйони гривень, із них:
Ліцей має бути розрахований на 120 учнів, місткість протирадіаційного укриття — 200 осіб.
У рамках проєкту реконструкції планується:
Прогнозований термін впровадження робіт у проєкті зазначений 2024-2025 роки.
Нагадаємо, у травні 2024 року під час робочого візиту до Кременчука директор обласного департаменту освіти Євген Кончаковський, що Градизький ліцей наразі існує «де-юре», а на розвиток закладу потрібні «не 1, 2 і 3 роки».
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