«Плануємо, щоб він був задіяний у навчальному процесі», — заступник начальника ПОВА Чубенко про Градизький військовий ліцей

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 95

У цьому році планують розпочати реконструкцію приміщення

У цьому році планують розпочати реконструкцію у приміщенні Градизького ліцею з посиленою фізично-військовою підготовкою. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповів заступник начальника Полтавської облвійськадміністрації Антон Чубенко під час робочого візиту до Кременчука 8 січня.

— На цей рік передбачені кошти, тож ми плануємо, аби реконструкція таки розпочалася і ліцей був задіяний у навчальному процесі, — заявив Чубенко.

Такий вигляд повинен мати ліцей після реконструкції

У проєкті реконструкції приміщення ліцею зазначено, що виділити на це планують 174 мільйони гривень, із них:

139,2 млн грн — кошти Європейського інвестиційного банку;

34,8 млн грн — співфінансування з місцевого бюджету.

Ліцей має бути розрахований на 120 учнів, місткість протирадіаційного укриття — 200 осіб.

У рамках проєкту реконструкції планується:

утеплення фасаду учбового корпусу;

добудова приміщень тиру;

перепланування приміщень вестибюльної групи приміщень;

влаштування нового тамбуру головного входу;

монтаж металопластикових вікон в добудові тиру;

перепланування приміщень вестибюльної групи приміщень;

заміна покриття даху;

влаштування благоустрою на території школи — інтернату;

повне внутрішнє оздоблення;

комплексне проєктування усіх розділів для повноцінного вводу в об’єкта в експлуатацію та подальшого функціонування;

встановлення підйомника для інвалідів.

Прогнозований термін впровадження робіт у проєкті зазначений 2024-2025 роки.

Нагадаємо, у травні 2024 року під час робочого візиту до Кременчука директор обласного департаменту освіти Євген Кончаковський, що Градизький ліцей наразі існує «де-юре», а на розвиток закладу потрібні «не 1, 2 і 3 роки».