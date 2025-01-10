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«Плануємо, щоб він був задіяний у навчальному процесі», — заступник начальника ПОВА Чубенко про Градизький військовий ліцей

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 95

 

У цьому році планують розпочати реконструкцію приміщення

У цьому році планують розпочати реконструкцію у приміщенні Градизького ліцею з посиленою фізично-військовою підготовкою. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповів заступник начальника Полтавської облвійськадміністрації Антон Чубенко під час робочого візиту до Кременчука 8 січня.

— На цей рік передбачені кошти, тож ми плануємо, аби реконструкція таки розпочалася і ліцей був задіяний у навчальному процесі, — заявив Чубенко.
Такий вигляд повинен мати ліцей після реконструкції

У проєкті реконструкції приміщення ліцею зазначено, що виділити на це планують 174 мільйони гривень, із них:

  • 139,2 млн грн — кошти Європейського інвестиційного банку;
  • 34,8 млн грн — співфінансування з місцевого бюджету.

Ліцей має бути розрахований на 120 учнів, місткість протирадіаційного укриття — 200 осіб.

У рамках проєкту реконструкції планується:

  • утеплення фасаду учбового корпусу;
  • добудова приміщень тиру;
  • перепланування приміщень вестибюльної групи приміщень;
  • влаштування нового тамбуру головного входу;
  • монтаж металопластикових вікон в добудові тиру;
  • перепланування приміщень вестибюльної групи приміщень;
  • заміна покриття даху;
  • влаштування благоустрою на території школи — інтернату;
  • повне внутрішнє оздоблення;
  • комплексне проєктування усіх розділів для повноцінного вводу в об’єкта в експлуатацію та подальшого функціонування;
  • встановлення підйомника для інвалідів.

Прогнозований термін впровадження робіт у проєкті зазначений 2024-2025 роки.

Нагадаємо, у травні 2024 року під час робочого візиту до Кременчука директор обласного департаменту освіти Євген Кончаковський, що Градизький ліцей наразі існує «де-юре», а на розвиток закладу потрібні «не 1, 2 і 3 роки».

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: військовий ліцей Градизьк реконструкція
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