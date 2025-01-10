Учора в Кременчуці патрульні піймали трьох нетверезих водіїв

Під час патрулювання 9 січня правоохоронці виявили трьох водіїв, які перебували за кермом з ознаками сп’яніння, повідомила пресслужба патрульної поліції Кременчука.
Один із порушників уже притягався до відповідальності за аналогічне правопорушення та був позбавлений права керування транспортними засобами на 5 років.
На всіх водіїв патрульні склали адміністративні протоколи та відсторонили їх від керування.
Нагадаємо, що торік п'яні водії спричинили 41 аварію на дорогах області.
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