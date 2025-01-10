На Полтавщині нетверезий мотоцикліст спричинив ДТП із постраждалим

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9 січня близько 8.30 на одній із вулиць села Савинці Миргородського району 20-річний водій мотоцикла Lifan, перебуваючи у стані сп’яніння, не впорався з керуванням, унаслідок чого постраждав пасажир транспортного засобу. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

У результаті ДТП травми отримав пасажир мотоцикла, теж 20-річний місцевий житель. Потерпілого госпіталізували до Миргородської лікарні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами у стані сп’яніння.

Наразі слідчі з’ясовують причини та обставини аварії.

Нагадаємо, що вчора в Кременчуці патрульні піймали трьох нетверезих водіїв.