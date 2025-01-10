У Засуллі нетверезий водій намагався підкупити поліціянтів

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Йому повідомили про підозру

1 січня у селі Засулля Лубенської громади 36-річний чоловік намагався дати хабар поліціянтам, щоб уникнути відповідальності за керування авто у стані сп’яніння. Про це 10 січня повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Слідчо-оперативна група задокументувала правопорушення та розпочала досудове розслідування. Чоловікові інкримінують порушення за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (Пропозиція неправомірної вигоди службовій особі).

Санкція статті передбачає до 4 років обмеження або позбавлення волі.

Нагадаємо, що вчора в Кременчуці патрульні піймали трьох нетверезих водіїв.