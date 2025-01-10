Кременчук попрощався із померлим військовослужбовцем Сергієм Возним

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Сьогодні, 10 січня, у Свято-Миколаївському соборі Кременчука в останню путь провели померлого військовослужбовця Сергія Возного. Народився чоловік 12 серпня 1992 року у Кременчуці. Навчався у загальноосвітній школі № 6, освіту здобув у професійно-технічному училищі № 6.

Сергій не мав дітей, не був одружений. Батьків у захисника також не лишилося, тож попрощатися із ним з рідних прийшов тільки дядько.

На військову службу солдат Возний приєднався під час мобілізації 8 вересня 2024 року, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман».

— Служив курсантом начального взводу. Помер Сергій Возний 3 січня 2025 року внаслідок захворювання в одній із лікарень Кременчука. Світла пам’ять нашому захиснику, — додає «Лиман».

Після поминальної панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Сергія Возного на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.











Фото: Яна Гудзь