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Україна, Світ, Дороги & Дурні

У Дії з’явилися фото та відео до штрафів автофіксації

Сьогодні, 13:23 Переглядів: 2

 Тепер у застосунку «Дія» штрафи за порушення правил дорожнього руху супроводжуються фото- та відеоматеріалами, що фіксують момент порушення

У застосунку «Дія» з’явилася нова функція для водіїв — до штрафів за порушення правил дорожнього руху, зафіксованих автоматично, додали фото- та відеоматеріали. Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Раніше інформація про штрафи містила лише текстові деталі: опис порушення, дату, час і місце. Тепер користувачі можуть переглянути відповідні фото чи відео моменту порушення, що підвищує прозорість процедури.

Оплатити штрафи в «Дії» можна за реквізитами банківської картки, через Apple Pay або Google Pay.

Крім «Дії», перевірити наявність штрафів можна також на:

  • вебпорталі МВС,
  • Порталі Дія,
  • Кабінеті водія,
  • застосунках «Дія» та «Штрафи ПДР».
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Дія фото відео штрафи
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Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.

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