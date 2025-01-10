У Дії з’явилися фото та відео до штрафів автофіксації

Сьогодні, 13:23 Переглядів: 2

Тепер у застосунку «Дія» штрафи за порушення правил дорожнього руху супроводжуються фото- та відеоматеріалами, що фіксують момент порушення

У застосунку «Дія» з’явилася нова функція для водіїв — до штрафів за порушення правил дорожнього руху, зафіксованих автоматично, додали фото- та відеоматеріали. Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Раніше інформація про штрафи містила лише текстові деталі: опис порушення, дату, час і місце. Тепер користувачі можуть переглянути відповідні фото чи відео моменту порушення, що підвищує прозорість процедури.

Оплатити штрафи в «Дії» можна за реквізитами банківської картки, через Apple Pay або Google Pay.

Крім «Дії», перевірити наявність штрафів можна також на: