У Дії з’явилися фото та відео до штрафів автофіксації

Тепер у застосунку «Дія» штрафи за порушення правил дорожнього руху супроводжуються фото- та відеоматеріалами, що фіксують момент порушення
У застосунку «Дія» з’явилася нова функція для водіїв — до штрафів за порушення правил дорожнього руху, зафіксованих автоматично, додали фото- та відеоматеріали. Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
Раніше інформація про штрафи містила лише текстові деталі: опис порушення, дату, час і місце. Тепер користувачі можуть переглянути відповідні фото чи відео моменту порушення, що підвищує прозорість процедури.
Оплатити штрафи в «Дії» можна за реквізитами банківської картки, через Apple Pay або Google Pay.
Крім «Дії», перевірити наявність штрафів можна також на:
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Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.
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