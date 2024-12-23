Самотні пенсіонери можуть отримувати 944 грн доплати до пенсії: за яких умов та як її оформити

Сьогодні, 09:15 Переглядів: 533

Щомісячна надбавка до пенсії передбачена у розмірі 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність

Самотні пенсіонери у віці 80 років та більше, які потребують стороннього догляду, мають право на щомісячну доплату до пенсії у розмірі 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2361 грн). У 2024 році це становить 944 грн — наступного року ця сума не змінюється. Для оформлення доплати необхідно отримати висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) про потребу стороннього догляду за станом здоров’я та звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України.

Така доплата передбачена законом України № 646-IX від 2 червня 2020 року для тих, хто отримує пенсію за віком, проживає один та потребує стороннього догляду.

Отже, для того, щоб отримати цю надбавку, пенсіонер має відповідати певним вимогам:

досягти 80 років чи більше;

проживати самостійно;

потребувати постійного стороннього догляду через стан здоров’я;

отримувати пенсію за віком (отримувачі пенсії за інвалідністю не мають права на цю доплату).

Це суттєва підтримка для людей похилого віку від держави, проте, ця доплата до пенсії призначається не автоматично. Щоб її оформити необхідно зробити кілька кроків:

отримати висновок лікарсько-консультативної комісії, який підтверджує необхідність стороннього догляду;

підготувати документи — паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення та висновок ЛКК;

звернутися до сервісного центру ПФУ, де подати заяву на оформлення доплати разом із необхідними документами для її призначення.

Окрім цієї доплати пенсіонери також мають право на щомісячну доплату до пенсії залежно від віку. Ця доплата призначається автоматично, звертатися за її призначенням нікуди не потрібно і вона становить:

для осіб від 70 до 74 років включно — 300 грн ;

; від 75 до 79 років включно — 456 грн ;

; від 80 років — 570 грн.

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