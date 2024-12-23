Самотні пенсіонери можуть отримувати 944 грн доплати до пенсії: за яких умов та як її оформити

Щомісячна надбавка до пенсії передбачена у розмірі 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність
Самотні пенсіонери у віці 80 років та більше, які потребують стороннього догляду, мають право на щомісячну доплату до пенсії у розмірі 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2361 грн). У 2024 році це становить 944 грн — наступного року ця сума не змінюється. Для оформлення доплати необхідно отримати висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) про потребу стороннього догляду за станом здоров’я та звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України.
Така доплата передбачена законом України № 646-IX від 2 червня 2020 року для тих, хто отримує пенсію за віком, проживає один та потребує стороннього догляду.
Отже, для того, щоб отримати цю надбавку, пенсіонер має відповідати певним вимогам:
Це суттєва підтримка для людей похилого віку від держави, проте, ця доплата до пенсії призначається не автоматично. Щоб її оформити необхідно зробити кілька кроків:
Окрім цієї доплати пенсіонери також мають право на щомісячну доплату до пенсії залежно від віку. Ця доплата призначається автоматично, звертатися за її призначенням нікуди не потрібно і вона становить:
Контакти ПФУ
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.