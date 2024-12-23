Сьогодні на Полтавщині протягом всієї доби прогнозується туман та низька видимість

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В області оголосили І рівень небезпечності — жовтий

У понеділок, 23 грудня, у Кременчуці та на Полтавщині синоптики прогнозують туман та низьку видимість на дорогах. Про це попереджає Полтавський обласний центр з гідрометеорології.

За даними метеорологів, протягом всієї доби 23 грудня в області очікується туман, видимість 200-500 м.

У зв’язку з цим оголошений І рівень небезпечності — жовтий.