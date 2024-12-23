Сьогодні на Полтавщині протягом всієї доби прогнозується туман та низька видимість

В області оголосили І рівень небезпечності — жовтий
У понеділок, 23 грудня, у Кременчуці та на Полтавщині синоптики прогнозують туман та низьку видимість на дорогах. Про це попереджає Полтавський обласний центр з гідрометеорології.
За даними метеорологів, протягом всієї доби 23 грудня в області очікується туман, видимість 200-500 м.
У зв’язку з цим оголошений І рівень небезпечності — жовтий.
Із закликом до водіїв бути уважними на дорогах через складні погодні умови звернулася Патрульна поліція Кременчука.
— На дорогах міста ускладнені погодні умови — туман. Закликаємо водіїв бути дуже уважними, обережними та суворо дотримуватися правил дорожнього руху. Під час туману обов’язково рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями. Відмовтеся від ризикованих маневрувань, а в разі потреби зменште швидкість руху транспортного засобу. Тримайте дистанцію, не наближайтеся близько до авто, що рухається попереду. При зупинці обов’язково вмикайте аварійну світлову сигналізацію. Бережіть себе та поважайте один одного, — написали на сторінці Патрульної поліції у Фейсбук.
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