За добу збили 47 російських БпЛА, а 25 локаційно втрачені: цієї ночі на Полтавщині працювала ППО

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Протиповітряна оборона збивала безпілотники у небі над 9 областями України

З 10.00 неділі, 22 грудня, по 9.00 понеділка, 23 грудня російська армія атакувала Україну 72-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Орел (РФ). Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Станом на 9.00 підтверджено збиття 47 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Одеській областях.

Через активну протидію Сил оборони 25 російських безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

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У Хмельницькій та Київській областях через російську атаку пошкоджено приватні підприємства та будинки громадян, попередньо без жертв, постраждалим надається допомога.

Офіційної інформації щодо збиття російських дронів на Полтавщині від обласної військової адміністрації поки немає.

Нагадаємо, вранці 17 листопада кременчужани чули серію вибухів. Згодом стало відомо, що це протиповітряна оборона працювала по дронам та ракетам. Уламок однієї з ракет впав у одному з кременчуцьких дворів.