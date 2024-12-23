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У Росії знищили склад з деталями для виготовлення «Шахедів» на $16 мільйонів

Сьогодні, 10:12 Переглядів: 187

 

Пожежа знищила деталі, яких було достатньо для виготовлення 400 ударних БпЛА

У Росії внаслідок пожежі знищений склад із деталями до «Шахедів» на загальну вартість 16 мільйонів доларів. Про це вранці 23 грудня повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як сказано в повідомленні, на території економічної зони «Алабуґа» (Татарстан) спалахнув склад, де зберігали деталі до безпілотників типу Shahed-136, які агресор застосовує для ударів по Україні. У приміщенні складу лежали 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 «Шахедів». Як зазначили в ГУР, унаслідок пожежі згоріло все.

— Завдані внаслідок знищення російського складу втрати агресора  оцінюються у 16 мільйонів доларів. Загадкова руйнівна пожежа стала черговим ударом по військово-промисловому комплексу терористичної Росії. ГУР МО України нагадує — за кожен воєнний злочин, вчинений проти українського народу, буде справедлива відплата, — попередили військові розвідники.

Нагадаємо, у російській спеціальній економічній зоні «Алабуґа» раніше збудували завод, на якому збирають іранські «Шахеди». 

Нагадаємо, за минулу добу сили ППО в небі над Україною збили 47 російських БпЛА, а ще 25 були локаційно втрачені.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ГУР Міноборони розвідка Шахеди БПЛА склад пожежа
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