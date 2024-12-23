У Росії знищили склад з деталями для виготовлення «Шахедів» на $16 мільйонів

У Росії внаслідок пожежі знищений склад із деталями до «Шахедів» на загальну вартість 16 мільйонів доларів. Про це вранці 23 грудня повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Як сказано в повідомленні, на території економічної зони «Алабуґа» (Татарстан) спалахнув склад, де зберігали деталі до безпілотників типу Shahed-136, які агресор застосовує для ударів по Україні. У приміщенні складу лежали 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 «Шахедів». Як зазначили в ГУР, унаслідок пожежі згоріло все.
Нагадаємо, у російській спеціальній економічній зоні «Алабуґа» раніше збудували завод, на якому збирають іранські «Шахеди».
Нагадаємо, за минулу добу сили ППО в небі над Україною збили 47 російських БпЛА, а ще 25 були локаційно втрачені.
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