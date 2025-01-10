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Надзвичайні новини

Мешканка Глобиного систематично повідомляла про замінування держустанов: їй оголосили підозру

Сьогодні, 10:50 Переглядів: 421

 

Жінці може загрожувати до восьми років за ґратами

Поліція викрила 37-річну мешканку Глобиного, яка протягом кількох тижнів регулярно повідомляла про замінування державних установ. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, усі ці повідомлення були неправдивими. Своїми діями жінка відволікала екстрені служби та Сили оборони України від виконання службових обов'язків.

Наразі поліція повідомила їй про підозру та вирішує питання щодо обрання запобіжного заходу. 

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 та 2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Слідчі дії наразі тривають.

Підозрюваній може загрожувати від чотирьох до восьми років за ґратами.

Нагадаємо, раніше у відділі протидії кіберзлочинам в Полтавській області «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли, що майже кожне 7 повідомлення про «замінування» на Полтавщині з 10 — від українця з «тилових» областей. На тиждень на Полтавщині надходять 5-10 повідомлень про «замінування». Досі жодне з цих повідомлень не підтверджувалось — вибухівки не знаходили.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: lexinform.com.ua
Теги: повідомлення про замінування поліція оголосили підозру Глобине
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