Облив гасом і підпалив: полтавця засудили на 15 років за жорстоке вбивство знайомого

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Обвинувачений насміхався з потерпілого та спостерігав, як той намагався загасити полум’я

У Полтаві чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі за умисне вбивство знайомого, якого він під час сварки облив гасом і підпалив, повідомляє пресслужба прокуратури Полтавщини.

За публічного обвинувачення Полтавської окружної прокуратури суд визнав 41-річного полтавця винним в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України).

Як було доведено у суді, 2 січня 2023 року полтавець запросив знайомого до себе додому. Під час застілля між чоловіками виникла сварка, у ході якої господар облив гостя гасом і підпалив. Обвинувачений насміхався з потерпілого та спостерігав, як той намагався загасити полум’я.

Внаслідок отриманих опіків, що охопили близько 80% тіла, чоловік помер наступного дня у лікарні.

Протягом досудового розслідування та судового процесу обвинувачений неодноразово змінював свої свідчення та не визнав своєї провини. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, у 2020 році у Кременчуці чоловік спалив колишню дружину у магазині.