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Кременчук, Споживач

Молоко та капуста дорожчають, а яйця — дешевшають: як змінилися ціни на Кременчуччині за тиждень

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 154

 

Також зросли ціни на автомобільне пальне

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 9 січня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

За останній тиждень на Кременчуччині найбільше подорожчали молоко та капуста. Ціни помітно зросли й на автомобільне пальне. А от яйця продовжують дешевшати вже другий місяць. Минулого тижня зниження ціни на цей продукт досить велике. Подешевшала також морква.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпадають під цей моніторинг.

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби за минулий тиждень

подорожчали:

  • молоко — на 6,70 грн за 0,9 л;
  • сметана 15% — на 0,90 грн за 0,4 кг;
  • капуста — на 5,06 грн за кг;
  • картопля — на 0,25 грн за кг;
  • бензин марки А-92 та А-95 — на 0,50 грн за л;
  • дизельне пальне — на 1,00 грн за л;
  • автогаз — на 0,60 грн за л.

подешевшали:

  • яйця — на 6,80 грн за 10 штук;
  • морква — на 1,00 грн за кг.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.
Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, що тижнем раніше на Кременчуччині подорожчали овочі, а ціна на яйця знижувалася.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Держпродспоживслужба моніторинг цін Кременчуцька РВА подорожчання
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