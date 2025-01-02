Масло дорожчає, а яйця — дешевшають: моніторинг цін на Кременчуччині за тиждень

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 53

Також дещо зросла ціна на буряк та бензин марок А-92 та А-95

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 2 січня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

За останній тиждень на Кременчуччині найбільше зросла ціна на вершкове масло. Трохи здорожчали й буряк та бензин марок А-92 і А-95. Яйця курячі продовжують дешевшати й далі.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужба моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому не всі харчові продукти, сезонні овочі та фрукти підпадають під цей моніторинг.

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби за минулий тиждень

подорожчали:

масло вершкове — на 4,00 грн за пачку;

буряк — на 0,51 грн за кг;

бензин марки А-92 та А-95 - на 0,05 грн за л;

подешевшали:

яйця — на 9,71 грн за 10 штук.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, що тижнем раніше на Кременчуччині подорожчали овочі, а ціна на яйця знижувалася.