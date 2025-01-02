У Центрі адміністративних послуг Горішньоплавнівської міської ради нещодавно з’явилися нові опції

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Серед нових послуг — обмін чи відновлення посвідчення водія і реєстрація транспортних засобів. Для надання послуг сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України необхідно було придбати високовартісне обладнання. За ініціативою міської адміністрації його було придбано минулого року за кошти бюджету громади.

Про це розповіла очільниця ЦНАПу Горішніх Плавнів — начальниця відділу з питань забезпечення діяльності установи Світлана Нестеренко під час виїзної наради за участі керівництва громади, що відбулася на початку тижня. Міський голова Дмитро Биков висловив задоволення тим, що у ЦНАПі Горішніх Плавнів з’явилися нові корисні можливості для мешканців громади.

«Ми постійно докладаємо зусилля для розширення переліку надання адміністративних послуг, які громадяни можуть отримати в нашому ЦНАПі. Покращуємо матеріально-технічну базу центру, створюємо сучасні умови для роботи його працівників, — наголосив очільник громади. — Нещодавно ми забезпечили можливість надання паспортних послуг, зокрема, з одночасного оформлення ID-картки паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон. Тепер ми розширюємо надання адмінпослуг завдяки співпраці із сервісним центром МВС».

Як наголосив міський голова, для керівництва громади «дуже важливо, щоб наші мешканці мали можливість у Горішніх Плавнях отримувати максимальний набір адміністративних послуг у комфортних умовах офісу ЦНАПу, не витрачаючи зайвий час».

«Прагнемо того, аби якість сервісу була на європейському рівні», — підсумував Дмитро Биков.

Підготовка до введення в експлуатацію нового обладнання, розповіла Світлана Нестеренко, являла собою «непросту й тривалу процедуру». Ця робота передбачала проходження комплексної системи захисту інформації, отримання відповідних допусків і дозволів від Міністерства внутрішніх справ на підключення комп’ютерної системи до баз даних із реєстрами.

«Тепер ми надаємо послуги з відновлення або обміну посвідчення водія, реєстрації транспортних засобів — свідоцтво власника, технічний паспорт та номерні знаки. Наразі 23 особи вже отримали одну з цих послуг у співпраці із сервісним центром МВС. Сподіваюся, що за допомогою високотехнологічного обладнання, за придбання якого ми дуже вдячні міській адміністрації, робота успішно триватиме», — зазначила Світлана Нестеренко.

Вона підкреслила, що «ЦНАП із погляду споживача — це таке місце, де можна отримати максимально необхідний перелік адмінпослуг у комфортних умовах». Зараз у ЦНАПі Горішньоплавнівської міської ради надається 298 адміністративних послуг, за якими звертається більшість громадян протягом життя.

«Щоб мати змогу розширювати перелік надання адмінпослуг, потрібно закупляти вартісне обладнання», — вказала очільниця установи.

Адміністраторка ЦНАПу Горішніх Плавнів Наталія Христофорова навела приклади реалізації нових можливостей обслуговування громадян, які звертаються до установи. Серед них мешканець міста, якому було необхідно замінити посвідчення водія, видане в 1974 році на території нинішньої РФ, і перереєструвати транспортний засіб. Вартість обміну національного посвідчення водія становить 572 грн, із них 232 грн — вартість послуги, решта — плата за бланк. Перереєстрація транспортних засобів пропонується із заміною номерних знаків або без неї. Вартість оформлення складається з плати за саму адмінпослугу, сплати за бланк технічного паспорта та виготовлення номерного знаку і становить 982 грн.

Поряд із цим, як зауважила адміністраторка, у ЦНАПі не видають перше посвідчення водія, адже в установі не передбачено складання відповідних іспитів. Також тут не оформлюють водійські посвідчення міжнародного зразка. Робоче місце Наталії Христофорової оснащене новітнім обладнанням, серед якого спеціальний принтер ретрансферного друку для виготовлення документів та два пристрої для ламінування паперів.

«Сучасне устаткування дозволяє виконувати роботу швидко та якісно», — наголосила адміністраторка.