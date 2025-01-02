Полеглому захиснику із Полтави Євгену Горіну присвоїли звання Героя України

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 0

Загинув захисник у березні 2023 року на Донеччині

Загиблого військовослужбовця з Полтави, старшого солдата Євгена Горіна надали звання Героя України з удостоєнням ордену «Золота Зірка». Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 2 січня.

Відзначили захисника «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові».

У пресслужбі 116-ї бригади територіальної оборони зазначають, що служив військовослужбовець у складі бригади у 144-му батальйоні.

Народився Євген Горін у 1972 році в Полтаві. Після повномасштабного вторгнення повернувся з-за кордону, щоб стати на захист країни. Разом з побратимами боронив країну від окупантів на Донеччині. Життя героя обірвалося під час виконання бойового завдання 15 березня 2023 року поблизу Георгіївки. Без батька залишилися четверо дітей.

У вересні 2023 року Євгена Горіна посмертно нагородили орденом «За мужність» III ступеня. На фасаді школи, де він навчався, встановили меморіальну дошку пам'яті захисника.

Нагадаємо, у жовтні кременчужанин Олександр Кроковець отримав звання Героя України з удостоєнням ордену «Золота зірка».