Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло
Сьогодні, 19:01
Переглядів: 205
Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У п'ятницю, 3 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 16.00
- туп. 1-й Хорольський, 5-18
- туп. 2-й Хорольський, 9-20
- туп. 3-й Хорольський, 9-13/15
- туп. 6-й Хорольський, 7/27, 8
- вул. Рудникова, 1-70/16
- вул. Хорольська, 98/4-143/6.
З 8.00 до 17.00
Технічне обслуговування електромереж,
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166, 141-204
- вул. Володимира Івасюка, 19/5-46
- вул. Гайдамацька, 80, 147
- вул. Народних Ополченців, 1-46
- вул. Олександріївська
- вул. Сержанта Мельничука, 16
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А, 125-129
- вул. Художня
- вул. Миколаївська
- вул. Театральна, 42, 44, 46А
- вул. Ярослава Мудрого, 8А
- пров. Гарматний, 3-22
- пров. Калиновий, 3-9А
- пров. Криворізький, 2/2-18
- пров. Урожайний, 3-20
- пров. Крюківський, 7-27
- пров. Івана Приходька
- пров. Яблуневий
- пров. Тополевий
- пр. Ополченський, 6-14
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 33Б
- пр. Михайла Старицького.
Реалізація договорів про приєднання,
- пров. Братів Майбородів, 2-5
- пров. Василя Барки, 9-24
- пров. Гостомельський, 2-24
- вул. Козацька, 19-46
- просп. Лесі Українки, 115-121.
За заявою користувача,
- вул. Університетська, 31/6, 33, 39
- бульвар Українського Відродження, 10, 12, 14, 16.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.