Микола Корецький
Депутат Полтавської обласної ради від партії «Батьківщина» Микола Корецький допоміг організувати новорічне свято для дітей з інвалідністю
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Відключення світла

Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 205

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У п'ятницю, 3 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 16.00

  • туп. 1-й Хорольський, 5-18
  • туп. 2-й Хорольський, 9-20
  • туп. 3-й Хорольський, 9-13/15
  • туп. 6-й Хорольський, 7/27, 8
  • вул. Рудникова, 1-70/16
  • вул. Хорольська, 98/4-143/6.

З 8.00 до 17.00

Технічне обслуговування електромереж,

  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166, 141-204
  • вул. Володимира Івасюка, 19/5-46
  • вул. Гайдамацька, 80, 147
  • вул. Народних Ополченців, 1-46
  • вул. Олександріївська
  • вул. Сержанта Мельничука, 16
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123А, 125-129
  • вул. Художня
  • вул. Миколаївська
  • вул. Театральна, 42, 44, 46А
  • вул. Ярослава Мудрого, 8А
  • пров. Гарматний, 3-22
  • пров. Калиновий, 3-9А
  • пров. Криворізький, 2/2-18
  • пров. Урожайний, 3-20
  • пров. Крюківський, 7-27
  • пров. Івана Приходька
  • пров. Яблуневий
  • пров. Тополевий
  • пр. Ополченський, 6-14
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 33Б
  • пр. Михайла Старицького.

Реалізація договорів про приєднання,

  • пров. Братів Майбородів, 2-5
  • пров. Василя Барки, 9-24
  • пров. Гостомельський, 2-24
  • вул. Козацька, 19-46
  • просп. Лесі Українки, 115-121.

За заявою користувача,

  • вул. Університетська, 31/6, 33, 39
  • бульвар Українського Відродження, 10, 12, 14, 16.
1
Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії планові відключення
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх