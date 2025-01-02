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Хрещення Господнє: цього року українці вдруге за часів незалежності відзначатимуть Йордан 6 січня

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 152

 

Водохреща вважається одним з найважливіших свят у християн, яке входить до дванадесятих

Минулого року українські віряни вперше за часів незалежності України відзначали велике релігійне свято Водохреща, також відоме як Хрещення Господнє, за новоюліанським календарем — 6 січня замість 19-го. Цього року це буде вже вдруге.

За новим церковним календарем, на який Православна церква України (ПЦУ) перейшла з 1 вересня 2023 року, усі неперехідні дванадесяті свята, до яких належить Водохреща, відзначаються на 13 днів раніше, ніж це було до переходу на новоюліанський календар. Це свято присвячене хрещенню Ісуса Христа у річці Йордан, яке вважається великою духовною подією.

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Історія свята

За біблійною легендою, коли Ісусу Христу виповнилося 30 років, він прийшов до Іоана Хрестителя, щоб прийняти хрещення у водах Йордану.

Пророк Іоан розуміючи, що перед ним Спаситель, відмовляє Ісуса та каже, що він не гідний хрестити Сина Божого, адже є простою людиною. Але Христос відповів йому, що «треба виконати нам усяку правду».

Отже, Ісус увійшов у Йордан, занурився в нього та вийшов з води. Після цього Іоану було видіння, що на Ісуса Христа зійшов Дух Святий у вигляді голуба, а голос Бога сказав: «Це син мій улюблений, у ньому моє благовоління».

Хрещення Ісуса Христа у Йордані має велике духовне значення для християн. Воно вказує на початок служби Ісуса по спасінню людей та прийняття нам цієї місії.

Після хрещення за біблійними переказами Ісус пішов жити в пустелю, де усамітнився, молився, дотримувався посту й готував своє тіло та душу до найважливішої місії.

На підставі цих біблійних подій християнська церква встановила свято Водохреща. Воно є одним з найстаріших і найважливіших християнських свят, що відзначається у багатьох церковних традиціях.

Водохреще — третє свято, яке завершує різдвяно-новорічний цикл. В народі його часто називають «Йордан». Саме хрещення Ісуса в цій річці стало початком для такої важливої події в житті кожного вірянина, як Таїнство хрещення. Воно є одним з семи церковних таїнств, яке допомагає людині ніби «народитися» наново для того, щоб жити в Христі.

На Йордана християни освячують воду, яка є головним символом цього свята. Віряни вважають, що в цей день свячена вода має цілющі властивості й нею можна вилікуватись від багатьох хвороб. Тому її зберігають увесь рік та вона не псується.

На Водохреща проводиться Хресна хода, а багато вірян занурюються у водойми. Проте, ця традиція не є церковною нормою, а тому не є обов’язковою.

  

Що не можна робити на Водохреща

Як і в будь-яке інше велике церковне свято, забороняється сваритися, лаятися, лихословити, обманювати інших, бажати зла, пліткувати чи ображати. Також не слід брати й давати гроші в борг. Краще відкласти домашні справи та важку фізичну працю на інший день, а цей день провести в молитві.

Не можна відмовляти у допомозі, якщо вас про неї просять, а також ворожити.

В давнину існувала ще одна цікава заборона — намагалися не ставити на підлогу посудину з освяченою водою або розбавляти її. 

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: progolovne.in.ua
Теги: Водохреще ПЦУ свято Хресна хода
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