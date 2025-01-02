Минулої ночі у Кременчуці патрульні виявили 5-х водіїв з ознаками алкогольного сп’яніння

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 30

Нетверезі водії створюють велику небезпеку для життя і здоров'я людей на дорогах

За нічну зміну кременчуцькі патрульні виявили 5 водіїв з ознаками алкогольного сп’яніння. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

На кожного з нетверезих водіїв були складені відповідні адміністративні матеріали за ст. 130 КУпАП (керування в стані сп’яніння).

— Не забувайте: алкоголь, наркотики і кермо — несумісні. Не ставайте частиною цієї статистики. Безпека на дорозі — це наша спільна відповідальність, - закликають правоохоронці.

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що увечері 1-го січня в Кременчуці п’яний водій автомобіля Mercedes-Benz, рухаючись заднім ходом, зіткнувся з припаркованим автомобілем Hyundai IX35, внаслідок чого обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

У новорічну ніч п’яний водій збив жінку на автодорозі біля Хоролу — травмовану пішоходку госпіталізували.

27 грудня у Полтаві п’яний водій автомобіля Volkswagen врізався у зустрічний автомобіль Renault, який на перехресті зупинився на червоне світло світлофора. Від отриманих травм 54-річний водій Renault загинув на місці.

Наприкінці грудня минулого року на Полтавщині в ДТП загинула пішоходка. ДТП сталося на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, поблизу села Івашки Полтавського району.