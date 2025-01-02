Обмеження руху вулицею Юрія Руфа: міськрада опублікувала схему об'їзду

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 75

Із 6 січня й до 31 березня у Кременчуці буде тимчасово перекритий рух для автотранспорту вулицею Юрія Руфа на ділянці від вулиці Ярмаркової до вулиці Володимира Черниша. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради.

Сьогодні у міськраді опублікували схему об'їзду для автотранспорту на час перекриття дороги.

У цей час працівники комунального підприємства «Кременчукводоканал» здійснюватимуть капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водопроводу діаметром 600 мм, що пролягає вулицею Юрія Руфа.

Нагадаємо, тендер на ремонт аварійної ділянки водогону на вулиці Юрія Руфа «Кременчукводоканал» оголосив ще у листопаді 2024 року. Очікувана вартість робіт становить 20 мільйонів гривень. У документах вказано, що ремонт мав розпочатися 18 грудня 2024 року, а завершитися 25 грудня 2025 року.