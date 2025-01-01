У Кременчуці знову обмежать рух вулицею Юрія Руфа: де саме та на скільки

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Комунальники у цей час ремонтуватимуть водопровід

Наступного тижня у Кременчуці почнуть ремонтувати ділянку водогону на вулиці Юрія Руфа: на цей час обмежать рух вулицею. Про це стало відомо із проєкту рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, опублікованого на сайті.

У документі йдеться, що у період із 6 січня до 31 березня буде тимчасово обмежений рух автотранспорту вулицею Юрія Руфа на ділянці від вулиці Ярмаркової до вулиці Володимира Черниша. Також на цей час закриють рух для автотранспорту вулицею Володимира Черниша.

Зазначено, що у цей час працівники комунального підприємства «Кременчукводоканал» здійснюватимуть капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водопроводу діаметром 600 мм, що пролягає вулицею Юрія Руфа.

На час обмеження руху буде розроблений маршрут об'їзду, який опублікують додатково.

Нагадаємо, тендер на ремонт аварійної ділянки водогону на вулиці Юрія Руфа «Кременчукводоканал» оголосив ще у листопаді 2024 року. Очікувана вартість робіт становить 20 мільйонів гривень. У документах вказано, що ремонт мав розпочатися 18 грудня 2024 року, а завершитися 25 грудня 2025 року.