Микола Корецький
Депутат Полтавської обласної ради від партії «Батьківщина» Микола Корецький допоміг організувати новорічне свято для дітей з інвалідністю
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

У Кременчуці знову обмежать рух вулицею Юрія Руфа: де саме та на скільки

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 232

 

Комунальники у цей час ремонтуватимуть водопровід

Наступного тижня у Кременчуці почнуть ремонтувати ділянку водогону на вулиці Юрія Руфа: на цей час обмежать рух вулицею. Про це стало відомо із проєкту рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, опублікованого на сайті.

У документі йдеться, що у період із 6 січня до 31 березня буде тимчасово обмежений рух автотранспорту вулицею Юрія Руфа на ділянці від вулиці Ярмаркової до вулиці Володимира Черниша. Також на цей час закриють рух для автотранспорту вулицею Володимира Черниша.

 

Зазначено, що у цей час працівники комунального підприємства «Кременчукводоканал» здійснюватимуть капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водопроводу діаметром 600 мм, що пролягає вулицею Юрія Руфа.

На час обмеження руху буде розроблений маршрут об'їзду, який опублікують додатково.

Нагадаємо, тендер на ремонт аварійної ділянки водогону на вулиці Юрія Руфа «Кременчукводоканал» оголосив ще у листопаді 2024 року. Очікувана вартість робіт становить 20 мільйонів гривень. У документах вказано, що ремонт мав розпочатися 18 грудня 2024 року, а завершитися 25 грудня 2025 року.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: вулиця Руфа ремонт водопостачання Кременчукводоканал обмеження руху
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх