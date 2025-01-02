Керівнику обласної психлікарні повідомили про підозру за хуліганство та порушення громадського порядку

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У грудні минулого року чоловік намагався знести дерево у сусідньому дворі та відстрілювався від мешканців

Керівнику Полтавської обласної психлікарні Віктору Волошину повідомили про підозру у вчиненні хуліганських дій та порушенні громадського порядку. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними слідства, Волошин у стані алкогольного сп’яніння сів за кермо екскаватора-навантажувача і зруйнував кілька секцій паркана та повалив дерево у дворі багатоквартирних будинків.

На зауваження голови ОСББ та мешканців будинку він почав лаятися та погрожувати присутнім, а потім дістав із кишені пістолет та щонайменше чотири рази вистрілив у людей біля під’їзду.

Внаслідок цього ОСББ спричинено матеріальну шкоду, а двоє чоловіків отримали травми.

під час досудового розслідування слідчі встановили розмір завданої матеріальної шкоди ОСББ — майже 16 тисяч гривень. За даними правоохоронців

Підозрюваному обрали запобіжний за хід у вигляді застави на суму понад 240 тисяч гривень.

Волошина підозрюють у хуліганстві, пов’язаному з опором громадянам, які припиняли хуліганські дії, вчиненому із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання — до 7 років позбавлення волі.