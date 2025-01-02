За минулий рік в Україні виплатили понад 730 млрд грн пенсій та майже 180 млрд грн соцдопомог

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 73 Коментарів: 1

Минулого року була проведена індексація пенсій та збережена незмінність тарифів на газ, тепло й електроенергію

Держава дотримується усіх соціальних зобов’язань, запроваджує освітні програми та проєкти щодо підтримки ветеранів. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну напередодні нового року.

Він повідомив, що за 2024 рік було виплачено понад 730 млрд грн пенсій та майже 180 млрд грн соціальних допомог, а також проведена індексація пенсій. Крім того, у поточному опалювальному сезоні було збережено незмінність тарифів на газ, тепло й електроенергію.

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Денис Шмигаль також підкреслив важливість пакета додаткової допомоги «Зимова підтримка».

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Глава уряду також зазначив, що завдяки комплексній політиці «Школа офлайн» понад 100 тисяч дітей повернулися до очного навчання з дотриманням умов безпеки. Для будівництва укриттів уряд виділив 7,5 млрд грн. Також у 2024 році створено Службу освітньої безпеки в школах, нині вона діє в понад тисячі закладів освіти.

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Крім того, за словами Дениса Шмигаля, було закуплено понад 500 шкільних автобусів українського виробництва, а на безоплатне харчування учнів початкових класів й програму модернізації шкільних харчоблоків держава виділила 2 млрд грн.

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Особливу увагу уряд приділяє ветеранській політиці. Так, запровадженим електронним посвідченням ветерана користується вже понад 350 тисяч людей.

— Маємо 1480 «єдиних вікон» у ЦНАПах для ветеранів та їхніх родин. Розширили програму безоплатного протезування. Граничні ціни на протези підвищеної функціональності збільшені, а процедура отримання такого протезу спрощена. Завдяки грантовій підтримці від держави започатковано тисячу ветеранських бізнесів, — повідомив Денис Шмигаль.

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Він додав, що майже 20 тисяч військових та ветеранів скористалися послугою з безоплатного зубопротезування та зуболікування.

Крім того, вже почали роботу понад 460 фахівців із супроводу ветеранів і, як підкреслив глава уряду, щомісяця їх ставатиме все більше.

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Нагадаємо, 26 грудня пресслужба Мінекономіки повідомила, що на реалізацію урядової програми «Зимова єПідтримка» направили додатково 2 млрд грн і до 27 грудня допомогу у 1000 грн мають отримати ті, хто подав заявки через застосунок «Дія» з 4 по 11 грудня. Загалом, уже 6,4 млн громадян, які подали заявки в «Дії», отримають фінансову допомогу від держави.

24 грудня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду повідомив, що 10,3 млн українців вже подали заявки на одноразову допомогу в розмірі 1000 грн за програмою «Зимова єПідтримка». У рамках програми «Зимова єПідтримка» всі українці можуть отримати по 1000 грн на картку «Національний кешбек». Ці гроші можна витратити на оплату комунальних послуг, купівлю квитків, ліків українського виробництва, або ж пожертвувати на армію чи заплатити за інтернет або мобільний зв’язок.

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Крім цього, у грудні розпочалися виплати за програмою «Тепла зима» — майже 600 тисяч українців отримають додатково по 6,5 тис. грн. Проєкт «Тепла зима» є складовою частиною комплексної ініціативи «Зимова підтримка» — це одноразова грошова допомога на дітей для проходження зимового періоду.

Денис Шмигаль також відзначив великий попит на нову програму «єКнига». За цією програмою зареєструвалося понад 30 тисяч 18-річних українців. У рамках програми «єКнига» ті українці, яким у 2024 році виповнилося 18 років, можуть отримати по 908 грн на купівлю як паперових, так і електронних чи аудіокниг. Гроші можна витратити в онлайн- та фізичних книгарнях, адреси яких можна знайти на сайті «Українського інституту книги».

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Нещодавно ми писали, що в Україні з’явилася «Дія.Картка» для отримання усіх державних виплат у рамках спеціальних програм, таких як «Зимова єПідтримка», «єКнига», «Національний кешбек» та інших.