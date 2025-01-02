«Уже не я командую», — мер Кременчука Малецький про новонароджену доньку

Під час вітання молодих батьків у Кременчуцькому перинатальному центрі, дітки яких з’явилися на світ в перший день нового року, мер міста Кременчук Віталій Малецький поділився власним досвідом батьківства.
23 листопада 2024 року в родині Малецьких з’явилася донечка Марія, тому мер знає, що таке не спати ночами.
На кого дівчинка схожа характером, поки не зрозуміло, але дружина мера Марина каже, що «в неї з’явився новий командир».
Щодо придбання товарів для немовлят, він зазначив, що на власному досвіді переконався, що памперсів багато не буває.
Нагадаємо, що у перший день нового року в Кременчуці народилося сім немовлят.
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