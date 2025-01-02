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«Уже не я командую», — мер Кременчука Малецький про новонароджену доньку

Сьогодні, 15:35 Переглядів: 760

 

Мер розповів, що із народженням дитини йому доводиться підлаштовувати розпорядок під дочку

Під час вітання молодих батьків у Кременчуцькому перинатальному центрі, дітки яких з’явилися на світ в перший день нового року, мер міста Кременчук Віталій Малецький поділився власним досвідом батьківства.

23 листопада 2024 року в родині Малецьких з’явилася донечка Марія, тому мер знає, що таке не спати ночами.

— У неї свій розпорядок, ми під нього маємо підлаштовуватися. Тому сьогодні в мене день почався набагато раніше, ніж зазвичай я виходжу на роботу.

На кого дівчинка схожа характером, поки не зрозуміло, але дружина мера Марина каже, що «в неї з’явився новий командир».

— Тобто вже не я командую, а донька, — сказав Віталій Малецький.

Щодо придбання товарів для немовлят, він зазначив, що на власному досвіді переконався, що памперсів багато не буває.

Нагадаємо, що у перший день нового року в Кременчуці народилося сім немовлят.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: Віталій Малецький новонароджені
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