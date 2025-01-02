У перший день нового року в Кременчуці народилося семеро немовлят

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 50

У перший день нового року, 1 січня 2025 року, у Кременчуці народилося сім немовлят. П’ятеро з них у Кременчуцькому перинатальному центрі II рівня, ще двоє — в пологовому відділенні лікарні «Правобережна» у Крюкові.

Привітати молоді сім’ї 2 січня приїхав мер Кременчука Віталій Малецький. Кожній мамі він подарував квіти й вручив подарунковий сертифікат на придбання товарів для малюків. Першому новонародженому в цьому році подарували сертифікат на 7000 грн, всім іншим — на суму 5500 грн.

Валентина й Анатолій Єфремови 2025 рік зустрічали у пологовому. О 5.35 вони вдруге стали батьками. В їх сім’ї народився хлопчик, вагою 3 300 грамів.

Валентина каже, що малюк з’явився на світ трохи раніше встановленого терміну, але пологи пройшли добре. Батьки щасливому появленню хлопчика раді, хоча спочатку й планували донечку.

Віталій Малецький привітав родину з новонародженим, побажав міцного здоров’я й щасливого життя малечі й батькам.

Лілія і Геннадій Кійло з Максимівки. В 13.35 в Кременчуцькому перинатальному центрі в них народилася донечка Зоряна вагою 3450 грамів. Це третя дитинка в сім’ї: старша — дівчинка, середній — хлопчик.

Мер запросив молодих батьків переїжджати жити у Кременчук. Він впевнений, що наше місто стане для молодих батьків та їхніх дітей гостинним домом.

— Впевнений, що ви переїдете, адже у нас є гарні садочки, школи, гуртки для розвитку дітей. Про квартиру теж подумаємо. Якщо гарні молоді спеціалісти, то будемо допомагати з житлом. У нас сьогодні три родини з семи не місцеві, тому всіх запрошуємо до нас у Кременчук.

В родині Семенкових також народилася третя дитинка. Донечка Софія з’явилася на світ о 8.35. Батьки щасливі!

На питання, чи не страшно народжувати третю дитинку під час війни, Катерина впевнено відповіла:

— З хорошим батьком нічого не страшно!

Катерина й Олександр Грабовські з Харкова, але від початку війни живуть у Кременчуці. Тут вдруге стали батьками. 1 січня 2025 року о 9.55 в них народився синочок Іван. Перший хлопчик також з’явився на світ у Кременчуцькому перинатальному центрі 1,7 року тому.

— Ви вже не харків’яни, а наші нові кременчужани! Ми щиро вас вітаємо з народженням хлопчика та запрошуємо реєструватися в нашому місті й залишатися назавжди.

У Вікторії Лебедєвої новонароджена Мілана — четверта дитина. Перших трьох жінка народжувала у Хоролі, а вчетверте приїхала в кременчуцький перинатальний центр. Каже, що тут дуже гарні умови.

Дівчинка народилася об 11.55 вагою 3380 грамів. Правда, Вікторія очікувала на появу донечки 13-14 січня, але малеча обрала 1 січня.

Першим після матусі й лікарів донечку побачив щасливий батько Анатолій. Чоловік боронить рідну землю й познайомився з Міланою по відеозв’язку.

Ще двоє малюків: хлопчик і дівчинка народилися у Крюківському пологовому будинку в родинах Губіних та Байбуз. Їх також привітав мер й подарував сертифікати на придбання товарів для немовлят.