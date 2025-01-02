На Полтавщині в гаражі у згорілій автівці рятувальники виявили тіло людини — Нацполіція

1 січня, близько 19.35 в селі Овсюки Гребінківської тергромади Лубенського району внаслідок пожежі загинула людина. Тіло загиблого виявили рятувальники у згорілому автомобілі, який знаходився у гаражі, повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.
На місці події працювали слідчо-оперативна група поліції Гребінківщини та спеціалісти-криміналісти.
За цим фактом слідчий підрозділ поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України. Обставини та причини трагедії зʼясовує слідство.
Нагадаємо, 1 січня у селі Бережнівка Полтавського району сталась пожежа житлового будинку. У будинку знайшли тіла 2 людей — 80-річної власниці оселі та 13-річного хлопчика.
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