На Полтавщині в гаражі у згорілій автівці рятувальники виявили тіло людини — Нацполіція

Сьогодні, 14:09 Переглядів: 147

1 січня, близько 19.35 в селі Овсюки Гребінківської тергромади Лубенського району внаслідок пожежі загинула людина. Тіло загиблого виявили рятувальники у згорілому автомобілі, який знаходився у гаражі, повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

На місці події працювали слідчо-оперативна група поліції Гребінківщини та спеціалісти-криміналісти.

— Під час огляду місця події у приміщенні гаража слідчі побачили згорілий автомобіль, а в салоні — тіло чоловіка без ознак життя. Встановили особу загиблого. Ним виявився 65-річний мешканець цього ж домогосподарства. Наразі тіло померлого направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті, — зазначив начальник сектору поліцейської діяльності № 1 (м. Гребінка) Лубенського райвідділу поліції Сергій Кудрик.

За цим фактом слідчий підрозділ поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України. Обставини та причини трагедії зʼясовує слідство.

Нагадаємо, 1 січня у селі Бережнівка Полтавського району сталась пожежа житлового будинку. У будинку знайшли тіла 2 людей — 80-річної власниці оселі та 13-річного хлопчика.