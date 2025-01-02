Віддав душу за своїх друзів, а тепер його оберігатиме бог: у Кременчуці попрощалися із полеглим військовим Віталієм Буличовим

Сьогодні, 2 січня, на Свіштовському кладовищі, у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України у Кременчуці в останню путь провели полеглого військовослужбовця, солдата Віталія Буличова.
Народився захисник 13 липня 1984 року у Кременчуці, навчався у загальноосвітній школі № 27, а пізніше освіту здобував у Вищому професійному училищі № 7. Працював заступником начальника варти на аеродромі Кременчука.
Попрощатися із загиблим захисником зібралися багато людей — рідні, друзі та одногрупники з училища, знайомі. Приїхали й побратими із військової частини.
Віталій Віталійович став 59-м загиблим випускником училища, розповідає директор ВПУ № 7 Микола Несен.
Керівник училища додає: Віталій завжди був добросовісним, завжди виконував усе те, про що говорив. А ще під час навчання займався спортом, зокрема футболом.
Поділилися спогадами про товариша й одногрупники Віталія.
— Він дуже порядною людиною був, веселим хлопцем, ніколи нікому не робив шкоди. Дуже шкода, що він загинув, що рідні тепер залишилися без нього, — ділиться з нами Сергій.
Товаришували із полеглим захисником не тільки під час навчання, а й після випуску збиралися разом, додає ще один одногрупник Віталія, Георгій.
А от для подружжя Тетяни й Антона Віталій став більше, ніж просто одногрупником.
Попрощатися із Віталієм приїхали й двоє його побратимів. Вони не показують обличчя й не називають позивних, але спогадами про полеглого товариша поділилися.
Після прощання військові передали родині загиблого прапор і шеврони. Запитуємо про цю традицію.
— До лав Збройних сил України Віталій Буличов долучився під час мобілізації 13 травня 2024 року, — розповідає військовослужбовиця Любов Телятник.
Військовослужбовиця розповіла і про обставини загибелі захисника. Під час виконання бойового завдання Віталій разом із побратимами потрапив під мінометний обстріл противника. Бійці мали терміново залишати позиції, і під час евакуації Віталій на машині потрапив в аварію.
— Помер 17 грудня під час перебування на лікуванні у комунальному некомерційному підприємстві «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги». Царство небесне нашому героєві! — додає Любов Телятник.
У полеглого оборонця лишилися мати, донька та дружина.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника Віталія Буличова.
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